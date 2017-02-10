Содержание
Законодательство о труде и заработной плате
Необходимость и порядок увольнения работников при лишении организации лицензии (исключительной и неисключительной); размер выходного пособия.
Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и изменения, внесенные в него: расширено число категорий граждан, которые признаются участвующими в финансировании государственных расходов; уточнены условия уменьшения суммы сбора; изменены сроки направления извещений и уплаты сбора за 2015 год.
Расчеты и начисления
Особенности выплаты заработной платы эквивалентно иностранной валюте; порядок установления оплаты труда в иностранной валюте.
Виды медицинских осмотров; гарантии работникам при их прохождении; действия нанимателя, если работник не прошел медицинский осмотр.
Виды потерь рабочего времени; порядок их определения; способы повышения эффективности использования рабочего времени.
Гарантии и компенсации
Сведения, которые необходимо указать в письменном приглашении на работу в порядке перевода; гарантии работнику при увольнении в порядке перевода.
Выплата суточных за дни командировки, приходящиеся на выходные; возмещение работнику расходов в случае, если в течение дня он вернулся из одной командировки и поехал в другую; др.
Увеличение пенсионного возраста; изменение возраста, при котором наниматель обязан продлить контракт до достижения работником общеустановленного пенсионного возраста.
Расчетная норма рабочего времени при разной продолжительности рабочих дней.
Бухгалтерский учет и налогообложение
Изменения в порядке исчисления подоходного налога с физических лиц с 1 января 2017 г.
Случаи, когда на листке нетрудоспособности ставится отметка «Нарушение режима»; полномочии комиссии по назначению пособий при получении больничного листка c такой отметкой; порядок оплаты дней временной нетрудоспособности в случае нарушения режима, предписанного врачом.
Документарий
Особенности увольнения работника по причине ухода за больным родственником: по желанию или требованию работника. Окончательный расчет с работником и оформление записи в трудовую книжку.
Установление порядка использования обходного листка в организации; ответственность работника за неоформление обходного листка.
Справочная информация и статистика
Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в марте и I квартале 2017 г.