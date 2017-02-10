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    • № 2, февраль 2017

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    Содержание RSS Подписка

    Законодательство о труде и заработной плате

    Организация лишена лицензии: что делать с работниками?

    Необходимость и порядок увольнения работников при лишении организации лицензии (исключительной и неисключительной); размер выходного пособия.

    Законодательство о предупреждении социального иждивенчества: что нового?

    Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и изменения, внесенные в него: расширено число категорий граждан, которые признаются участвующими в финансировании государственных расходов; уточнены условия уменьшения суммы сбора; изменены сроки направления извещений и уплаты сбора за 2015 год.

    Расчеты и начисления

    Заработная плата в валюте: как не нарушить законодательство

    Особенности выплаты заработной платы эквивалентно иностранной валюте; порядок установления оплаты труда в иностранной валюте.

    Оплата обязательных медицинских осмотров

    Виды медицинских осмотров; гарантии работникам при их прохождении; действия нанимателя, если работник не прошел медицинский осмотр.

    Как выявить потери рабочего времени?

    Виды потерь рабочего времени; порядок их определения; способы повышения эффективности использования рабочего времени.

    Гарантии и компенсации

    Как уволить работника в связи с переводом к другому нанимателю

    Сведения, которые необходимо указать в письменном приглашении на работу в порядке перевода; гарантии работнику при увольнении в порядке перевода.

    Служебные командировки в пределах Республики Беларусь в вопросах и ответах

    Выплата суточных за дни командировки, приходящиеся на выходные; возмещение работнику расходов в случае, если в течение дня он вернулся из одной командировки и поехал в другую; др.

    О гарантиях работникам предпенсионного возраста по продлению трудовых отношений

    Увеличение пенсионного возраста; изменение возраста, при котором наниматель обязан продлить контракт до достижения работником общеустановленного пенсионного возраста.

    Как составить для организации производственный календарь?

    Расчетная норма рабочего времени при разной продолжительности рабочих дней.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    Подоходный налог по суммам материальной помощи в вопросах и ответах

    Изменения в порядке исчисления подоходного налога с физических лиц с 1 января 2017 г.

    Как оплатить листок нетрудоспособности при нарушении режима?

    Случаи, когда на листке нетрудоспособности ставится отметка «Нарушение режима»; полномочии комиссии по назначению пособий при получении больничного листка c такой отметкой; порядок оплаты дней временной нетрудоспособности в случае нарушения режима, предписанного врачом.

    Документарий

    Уход за больным родственником как причина увольнения

    Особенности увольнения работника по причине ухода за больным родственником: по желанию или требованию работника. Окончательный расчет с работником и оформление записи в трудовую книжку.

    Обходной лист: нужен ли он организации?

    Установление порядка использования обходного листка в организации; ответственность работника за неоформление обходного листка.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в марте 2017 года

    Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в марте и I квартале 2017 г.