Содержание

Законодательство о труде и заработной плате

Необходимость и порядок увольнения работников при лишении организации лицензии (исключительной и неисключительной); размер выходного пособия.

Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и изменения, внесенные в него: расширено число категорий граждан, которые признаются участвующими в финансировании государственных расходов; уточнены условия уменьшения суммы сбора; изменены сроки направления извещений и уплаты сбора за 2015 год.

Расчеты и начисления

Особенности выплаты заработной платы эквивалентно иностранной валюте; порядок установления оплаты труда в иностранной валюте.

Виды медицинских осмотров; гарантии работникам при их прохождении; действия нанимателя, если работник не прошел медицинский осмотр.

Виды потерь рабочего времени; порядок их определения; способы повышения эффективности использования рабочего времени.

Гарантии и компенсации

Сведения, которые необходимо указать в письменном приглашении на работу в порядке перевода; гарантии работнику при увольнении в порядке перевода.

Выплата суточных за дни командировки, приходящиеся на выходные; возмещение работнику расходов в случае, если в течение дня он вернулся из одной командировки и поехал в другую; др.

Увеличение пенсионного возраста; изменение возраста, при котором наниматель обязан продлить контракт до достижения работником общеустановленного пенсионного возраста.

Расчетная норма рабочего времени при разной продолжительности рабочих дней.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Изменения в порядке исчисления подоходного налога с физических лиц с 1 января 2017 г.

Случаи, когда на листке нетрудоспособности ставится отметка «Нарушение режима»; полномочии комиссии по назначению пособий при получении больничного листка c такой отметкой; порядок оплаты дней временной нетрудоспособности в случае нарушения режима, предписанного врачом.

Документарий

Особенности увольнения работника по причине ухода за больным родственником: по желанию или требованию работника. Окончательный расчет с работником и оформление записи в трудовую книжку.

Установление порядка использования обходного листка в организации; ответственность работника за неоформление обходного листка.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в марте и I квартале 2017 г.