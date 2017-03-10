Содержание

Законодательство о труде и заработной плате

Категории иностранцев, которых можно принять на работу в Республике Беларусь; виды разрешений, которые необходимы для его трудоустройства; дополнительные сведения, которые необходимо привести в трудовом договоре с иностранцем.

Особенности трудоустройства граждан Украины и России в Республике Беларусь от граждан других стран; случаи, когда наниматель обязан возмещать расходы, связанные с выездом трудящегося-иммигранта из Республики Беларусь.

Порядок установления предварительного испытания; размер заработной платы на время испытания; особенности расторжения трудового договора с предварительным испытанием.

Расчеты и начисления

Порядок исчисления среднего заработка, сохраняемого работнику за время трудового (основного и дополнительного) и социального (в связи с получением образования) отпусков; для определения размера – компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, выходного пособия, пособия по безработице; для оплаты времени выполнения государственных и общественных обязанностей, вынужденного прогула.

Требования к работникам военизированной и невоенизированной охраны; особенности режима работы работников охраны; определение численности охранников в организации.

Гарантии и компенсации

Условия для создания резервов предстоящих платежей; бухгалтерский учет резервов по оплате отпусков и выплате вознаграждения по итогам работы за год.

Несчастный случай на производстве: что должен предпринять работник при его наступлении; случаи оформления акта о непроизводственном несчастном случае.

Перенос рабочих дней и предоставление трудового и социального отпуска; приказ о переносе.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Определение размера годовых премий и дивидендов, их бухгалтерский учет, налогообложение и уплата страховых взносов с их сумм, включение в расчет среднего заработка; особенности выплаты руководителю.

Порядок исправления ошибки по начислению заработной платы в бухгалтерском учете и удержания сумм; корректировка «зарплатных» налогов и взносов, налога на прибыль излишне выплаченных работникам.

Исчисление налога на прибыль, НДС, подоходного налога, взносов в ФСЗН и Белгосстрах на расходы по празднованию Дня защитников Отечества и Дня женщин; документальное оформление.

Документарий

Понятие надомного труда; работники, имеющие преимущественное право работать на дому; организация труда работников-надомников; особенности оформления трудового договора с ним и оплаты его труда.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в апреле 2017 г.