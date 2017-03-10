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    • № 3, март 2017

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    Содержание RSS Подписка

    Законодательство о труде и заработной плате

    Особенности трудоустройства иностранцев

    Категории иностранцев, которых можно принять на работу в Республике Беларусь; виды разрешений, которые необходимы для его трудоустройства; дополнительные сведения, которые необходимо привести в трудовом договоре с иностранцем.

    2 вопроса о трудовой деятельности иммигрантов

    Особенности трудоустройства граждан Украины и России в Республике Беларусь от граждан других стран; случаи, когда наниматель обязан возмещать расходы, связанные с выездом трудящегося-иммигранта из Республики Беларусь.

    Предварительное испытание: зачем, когда и как

    Порядок установления предварительного испытания; размер заработной платы на время испытания; особенности расторжения трудового договора с предварительным испытанием.

    Расчеты и начисления

    Рассчитываем средний заработок для выплаты отпускных

    Порядок исчисления среднего заработка, сохраняемого работнику за время трудового (основного и дополнительного) и социального (в связи с получением образования) отпусков; для определения размера – компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, выходного пособия, пособия по безработице; для оплаты времени выполнения государственных и общественных обязанностей, вынужденного прогула.

    Как определить численность и режим работы охранников?

    Требования к работникам военизированной и невоенизированной охраны; особенности режима работы работников охраны; определение численности охранников в организации.

    Гарантии и компенсации

    Формирование и использование резервов предстоящих платежей при расчетах с работниками

    Условия для создания резервов предстоящих платежей; бухгалтерский учет резервов по оплате отпусков и выплате вознаграждения по итогам работы за год.

    Несчастный случай с работником: что делать и как расследовать

    Несчастный случай на производстве: что должен предпринять работник при его наступлении; случаи оформления акта о непроизводственном несчастном случае.

    Переносы рабочих дней: 4 актуальных вопроса

    Перенос рабочих дней и предоставление трудового и социального отпуска; приказ о переносе.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    Годовые премии и дивиденды: бухгалтерский и налоговый учет, уплата страховых взносов

    Определение размера годовых премий и дивидендов, их бухгалтерский учет, налогообложение и уплата страховых взносов с их сумм, включение в расчет среднего заработка; особенности выплаты руководителю.

    Исправляем ошибки по начислению заработной платы

    Порядок исправления ошибки по начислению заработной платы в бухгалтерском учете и удержания сумм; корректировка «зарплатных» налогов и взносов, налога на прибыль излишне выплаченных работникам.

    Праздничные мероприятия: налоги и другие обязательные платежи

    Исчисление налога на прибыль, НДС, подоходного налога, взносов в ФСЗН и Белгосстрах на расходы по празднованию Дня защитников Отечества и Дня женщин; документальное оформление.

    Документарий

    Дистанционная работа: как ее оформлять, оплачивать и контролировать

    Понятие надомного труда; работники, имеющие преимущественное право работать на дому; организация труда работников-надомников; особенности оформления трудового договора с ним и оплаты его труда.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в апреле 2017 года

    Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в апреле 2017 г.