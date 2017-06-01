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    • № 5, май 2017

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    Содержание RSS Подписка

    Законодательство о труде и заработной плате

    Что делать, если подрядчик нарушает сроки выполнения работ?

    Права заказчика, связанные со сроками выполнения работ; порядок одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работы; взыскание неустойки.

    Хорош, да негож: можно ли принять на работу главного бухгалтера без нужного образования?

    Изменения и дополнения, внесенные в квалификационные требования по должностям главного бухгалтера и бухгалтера.

    Направляем в служебную командировку руководителя организации

    Оформление приказа о командировании директора; назначение лица, выполняющего его обязанности на время его отсутствия; порядок возмещения командировочных расходов.

    Расчеты и начисления

    Оплата труда работников малой строительной организации

    Разработка калькуляции и аккордного наряда; порядок расчета средних часовых тарифных ставок; определение процента выполнения норм труда по нормам времени и выработки.

    Обязанные лица и наниматель: особенности трудовых отношений

    Категории работников, являющихся обязанными лицами; основания для удержания сумм расходов на содержание детей из заработной платы; прием на работу и социальные гарантии для обязанных лиц; основания прекращения трудовых отношений с ними.

    Гарантии и компенсации

    Нерабочие дни во время командировки: как их оплачивать

    Отпуск за свой счет во время командировки; возможность окончания командировки в выходной день; порядок возмещения расходов за нерабочие дни в командировке.

    Как рассчитать продолжительность неиспользованного отпуска?

    Расчет количества дней, за которые полагается компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

    Оплата больничного по договору подряда

    Случаи назначения пособия по временной нетрудоспособности при работе по договору подряда; порядок расчета среднего заработка; максимальный и минимальный размеры пособия.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    4 вопроса о бухгалтерском и налоговом учете

    Оплата услуг связи, используемых работниками в личных целях. Оплата коммунальных услуг, оказанных физическим лицам, не являющимся работниками организации. Включение в затраты расходов на оплату дополнительных отпусков.

    Аутсорсинг или работники в штате: что выбрать?

    Функции, которые можно передать на аутсорсинг, его преимущества и недостатки. Правовые особенности заключения договора аутсорсинга, отличающие его от приема на работу по трудовому договору. Различия в порядке налогообложения выплат работникам и исполнителям, работающим по договорам аутсорсинга.

    К вам пришла проверка

    «К нам едет ревизор»: готовимся к налоговой проверке

    Виды налоговых проверок; основания признания проверки недействительной; составление акта проверки.

    Документарий

    Должностная инструкция бухгалтеру, ведущему учет по бюджетной и внебюджетной деятельности

    Составление должной инструкции бухгалтеру, ведущему учет по бюджетной и внебюджетной деятельности.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в июне 2017 года

    Количество рабочих дней, расчетная норма рабочего времени и перенос рабочего дня в июне 2017 г.