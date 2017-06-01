Содержание

Законодательство о труде и заработной плате

Права заказчика, связанные со сроками выполнения работ; порядок одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работы; взыскание неустойки.

Изменения и дополнения, внесенные в квалификационные требования по должностям главного бухгалтера и бухгалтера.

Оформление приказа о командировании директора; назначение лица, выполняющего его обязанности на время его отсутствия; порядок возмещения командировочных расходов.

Расчеты и начисления

Разработка калькуляции и аккордного наряда; порядок расчета средних часовых тарифных ставок; определение процента выполнения норм труда по нормам времени и выработки.

Категории работников, являющихся обязанными лицами; основания для удержания сумм расходов на содержание детей из заработной платы; прием на работу и социальные гарантии для обязанных лиц; основания прекращения трудовых отношений с ними.

Гарантии и компенсации

Отпуск за свой счет во время командировки; возможность окончания командировки в выходной день; порядок возмещения расходов за нерабочие дни в командировке.

Расчет количества дней, за которые полагается компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

Случаи назначения пособия по временной нетрудоспособности при работе по договору подряда; порядок расчета среднего заработка; максимальный и минимальный размеры пособия.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Оплата услуг связи, используемых работниками в личных целях. Оплата коммунальных услуг, оказанных физическим лицам, не являющимся работниками организации. Включение в затраты расходов на оплату дополнительных отпусков.

Функции, которые можно передать на аутсорсинг, его преимущества и недостатки. Правовые особенности заключения договора аутсорсинга, отличающие его от приема на работу по трудовому договору. Различия в порядке налогообложения выплат работникам и исполнителям, работающим по договорам аутсорсинга.

К вам пришла проверка

Виды налоговых проверок; основания признания проверки недействительной; составление акта проверки.

Документарий

Составление должной инструкции бухгалтеру, ведущему учет по бюджетной и внебюджетной деятельности.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней, расчетная норма рабочего времени и перенос рабочего дня в июне 2017 г.