Содержание

Законодательство о труде и заработной плате

Основные новшества в исполнительном производстве; размеры удержаний из заработной платы должника; сроки предъявления исполнительных документов к исполнению; очередность удовлетворения требований взыскателей.

Изменения, внесенные в исполнительное производство; документы, которые относятся к исполнительным.

Наиболее часто встречающиеся на практике нарушения, которые допускают наниматели при приеме на работу: прием на работу без прохождения кандидатом медосмотра; требование от работника документов, не предусмотренных законодательством; несвоевременное оформление распорядительного документа и др.

Расчеты и начисления

Основные системы оплаты труда менеджеров по продажам: на основе тарифной сетки, комиссионная, с использованием ключевых показателей эффективности, комбинированная.

Определение заработной платы штатных работников садового товарищества.

Порядок определения штатной численности столяров в организации.

Гарантии и компенсации

Ошибки при начислении пособия женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, и пособия в связи с рождением ребенка.

Порядок отнесения оборудования и предметов, необходимых для оснащения места приема пищи, к основным средствам и запасам; отражение в бухгалтерском и налоговом учете.

Временная нетрудоспособность во время служебной командировки; порядок возмещения командировочных расходов и составления авансового отчета.

Граждане, которые признаются пострадавшими от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; гарантии им, которые предусмотрены законодательством.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Бухгалтерский и налоговый учет выплаты материальной помощи к отпуску на оздоровление.

Порядок исчисления подоходного налога и страховых взносов при приобретении для детей работников путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Республики Беларусь. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете обеспечения детей работников путевками.

Документарий

Возраст, с которого допускается трудоустройство несовершеннолетних; виды работ, которые можно им поручить; режим труда и отдыха; нормы выработки и оплата труда.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней, расчетная норма рабочего времени и перенос рабочего дня в июле 2017 г.