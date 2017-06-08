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    • № 6, июнь 2017

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    Содержание RSS Подписка

    Законодательство о труде и заработной плате

    Изменения в исполнительном производстве, связанные с взысканиями из заработной платы

    Основные новшества в исполнительном производстве; размеры удержаний из заработной платы должника; сроки предъявления исполнительных документов к исполнению; очередность удовлетворения требований взыскателей.

    Какие документы относятся к исполнительным?

    Изменения, внесенные в исполнительное производство; документы, которые относятся к исполнительным.

    Нарушения при приеме на работу

    Наиболее часто встречающиеся на практике нарушения, которые допускают наниматели при приеме на работу: прием на работу без прохождения кандидатом медосмотра; требование от работника документов, не предусмотренных законодательством; несвоевременное оформление распорядительного документа и др.

    Расчеты и начисления

    Рекомендации по формированию системы оплаты труда менеджеров по продажам

    Основные системы оплаты труда менеджеров по продажам: на основе тарифной сетки, комиссионная, с использованием ключевых показателей эффективности, комбинированная.

    Как установить зарплату председателю и казначею садоводческого товарищества?

    Определение заработной платы штатных работников садового товарищества.

    Сколько столяров может быть в штате?

    Порядок определения штатной численности столяров в организации.

    Гарантии и компенсации

    Ошибки при исчислении пособий, выплачиваемых при рождении ребенка

    Ошибки при начислении пособия женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, и пособия в связи с рождением ребенка.

    Голодный работник — плохой работник: правильно отражаем в учете оборудование мест приема пищи

    Порядок отнесения оборудования и предметов, необходимых для оснащения места приема пищи, к основным средствам и запасам; отражение в бухгалтерском и налоговом учете.

    Работник заболел в командировке. Что делать нанимателю?

    Временная нетрудоспособность во время служебной командировки; порядок возмещения командировочных расходов и составления авансового отчета.

    Особенности предоставления льгот гражданам, пострадавшим от радиационных аварий

    Граждане, которые признаются пострадавшими от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; гарантии им, которые предусмотрены законодательством.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    Когда необходимо выплачивать матпомощь на оздоровление?

    Бухгалтерский и налоговый учет выплаты материальной помощи к отпуску на оздоровление.

    Выдача путевок для детей работников: учет и налогообложение в вопросах и ответах

    Порядок исчисления подоходного налога и страховых взносов при приобретении для детей работников путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Республики Беларусь. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете обеспечения детей работников путевками.

    Документарий

    Работа на лето для несовершеннолетних: как правильно ее оформить и оплатить

    Возраст, с которого допускается трудоустройство несовершеннолетних; виды работ, которые можно им поручить; режим труда и отдыха; нормы выработки и оплата труда.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в июле 2017 года

    Количество рабочих дней, расчетная норма рабочего времени и перенос рабочего дня в июле 2017 г.