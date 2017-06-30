Содержание

Правовая информация и комментарии

Новый формат счетов; порядок извещения контрагентов об изменении счета; переходный период для перехода на новый формат счетов.

Законодательство о труде и заработной плате

Основания для прекращения действия доверенности, удостоверенной и не удостоверенной нотариально; уведомление представителя или третьего лица об отмене доверенности.

Категории работников, которые утратили статус государственных служащих; перечень подразделений, которые отнесены к осуществляющим обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов; чем является изменение статуса (изменением условий контракта или сокращением).

Ошибки, связанные с заполнением трудовых книжек при приеме на работу и ведением штатного расписания, и приведены примеры отдельных нарушений.

Расчеты и начисления

Порядок определения численности уборщиков служебных помещений исходя из укрупненных норм обслуживания и норм времени, основания повышения их тарифных ставок, системы оплаты труда уборщиков.

Порядок выплаты надбавки за категорию заместителю директора по производственному обучению; предоставление свободного от работы дня в неделю учительнице.

Гарантии и компенсации

Ошибки при начислении взносов в ФСЗН на выплаты иностранным гражданам, индивидуальному предпринимателю – учредителю, компенсацию за использование автомобиля, материальную помощь и др.

Командировка за границу; возмещение расходов на проезд, в т. ч. на такси, включение командировочных расходов в затраты.

Временные и сезонные работники: оформление трудового договора, его расторжение, предоставление отпуска.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Особенности предоставления социального налогового вычета на обучение, его повторное получение.

Документарий

Изменения, внесенные Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 6.38-2016 «Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», который введен в действие с 1 июня 2017 г. взамен СТБ 6.38-2004.

Случаи, в которых предоставляется отпуск в связи с получением образования; его продолжительность; необходимость оплаты отпуска в связи с обучением.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней, расчетная норма рабочего времени в августе 2017 г.