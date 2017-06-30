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    • № 7, июль 2017

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    Правовая информация и комментарии

    Переход на номера счетов в формате IBAN

    Новый формат счетов; порядок извещения контрагентов об изменении счета; переходный период для перехода на новый формат счетов.

    Законодательство о труде и заработной плате

    Как правильно отменить доверенность?

    Основания для прекращения действия доверенности, удостоверенной и не удостоверенной нотариально; уведомление представителя или третьего лица об отмене доверенности.

    Больше не госслужащий: об изменении статуса отдельных работников

    Категории работников, которые утратили статус государственных служащих; перечень подразделений, которые отнесены к осуществляющим обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов; чем является изменение статуса (изменением условий контракта или сокращением).

    Заполнение трудовых книжек и штатное расписание: как не нарушить законодательство о труде

    Ошибки, связанные с заполнением трудовых книжек при приеме на работу и ведением штатного расписания, и приведены примеры отдельных нарушений.

    Расчеты и начисления

    Тарификация, нормирование и оплата труда уборщиков служебных помещений

    Порядок определения численности уборщиков служебных помещений исходя из укрупненных норм обслуживания и норм времени, основания повышения их тарифных ставок, системы оплаты труда уборщиков.

    2 вопроса об особенностях труда педагогических работников

    Порядок выплаты надбавки за категорию заместителю директора по производственному обучению; предоставление свободного от работы дня в неделю учительнице.

    Гарантии и компенсации

    17 типичных ситуаций, в которых неправильно рассчитаны взносы в ФСЗН

    Ошибки при начислении взносов в ФСЗН на выплаты иностранным гражданам, индивидуальному предпринимателю – учредителю, компенсацию за использование автомобиля, материальную помощь и др.

    Как правильно оплатить командировку за границу?

    Командировка за границу; возмещение расходов на проезд, в т. ч. на такси, включение командировочных расходов в затраты.

    Временные и сезонные работники: особенности регулирования трудовых отношений

    Временные и сезонные работники: оформление трудового договора, его расторжение, предоставление отпуска.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    Социальный налоговый вычет при обучении: разбираем практические ситуации

    Особенности предоставления социального налогового вычета на обучение, его повторное получение.

    Документарий

    Что изменилось в требованиях к оформлению документов?

    Изменения, внесенные Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 6.38-2016 «Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», который введен в действие с 1 июня 2017 г. взамен СТБ 6.38-2004.

    Учебный отпуск: как правильно его оформить и оплатить

    Случаи, в которых предоставляется отпуск в связи с получением образования; его продолжительность; необходимость оплаты отпуска в связи с обучением.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в августе 2017 года

    Количество рабочих дней, расчетная норма рабочего времени в августе 2017 г.

    Показатели, используемые при расчете заработной платы