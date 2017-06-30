Содержание
Правовая информация и комментарии
Новый формат счетов; порядок извещения контрагентов об изменении счета; переходный период для перехода на новый формат счетов.
Законодательство о труде и заработной плате
Основания для прекращения действия доверенности, удостоверенной и не удостоверенной нотариально; уведомление представителя или третьего лица об отмене доверенности.
Категории работников, которые утратили статус государственных служащих; перечень подразделений, которые отнесены к осуществляющим обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов; чем является изменение статуса (изменением условий контракта или сокращением).
Ошибки, связанные с заполнением трудовых книжек при приеме на работу и ведением штатного расписания, и приведены примеры отдельных нарушений.
Расчеты и начисления
Порядок определения численности уборщиков служебных помещений исходя из укрупненных норм обслуживания и норм времени, основания повышения их тарифных ставок, системы оплаты труда уборщиков.
Порядок выплаты надбавки за категорию заместителю директора по производственному обучению; предоставление свободного от работы дня в неделю учительнице.
Гарантии и компенсации
Ошибки при начислении взносов в ФСЗН на выплаты иностранным гражданам, индивидуальному предпринимателю – учредителю, компенсацию за использование автомобиля, материальную помощь и др.
Командировка за границу; возмещение расходов на проезд, в т. ч. на такси, включение командировочных расходов в затраты.
Временные и сезонные работники: оформление трудового договора, его расторжение, предоставление отпуска.
Бухгалтерский учет и налогообложение
Особенности предоставления социального налогового вычета на обучение, его повторное получение.
Документарий
Изменения, внесенные Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 6.38-2016 «Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», который введен в действие с 1 июня 2017 г. взамен СТБ 6.38-2004.
Случаи, в которых предоставляется отпуск в связи с получением образования; его продолжительность; необходимость оплаты отпуска в связи с обучением.
Справочная информация и статистика
Количество рабочих дней, расчетная норма рабочего времени в августе 2017 г.