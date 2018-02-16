Нацбанк ввел новый вид банковского перевода - прямое дебетование счета

16 февраля 2018, 8:41

В рамках дальнейшего совершенствования в Беларуси безналичных расчетов правлением Национального банка принято постановление от 29.01.2018 № 35 "О внесении изменений и дополнений в инструкцию о банковском переводе", сообщили в управлении информации и общественных связей регулятора.

В частности, в целях реализации на практике нормы Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 "О развитии предпринимательства", предусматривающей право субъектов хозяйствования не использовать печати, постановлением № 35 из инструкции о банковском переводе исключены нормы, требующие проставления клиентами банков оттисков печати на расчетных и иных документах.

Также постановлением № 35 вводится новый вид банковского перевода - прямое дебетование счета. Внедрение данного цифрового продукта позволит ускорить расчеты при регулярных платежах за работы, товары и услуги, повысить качество предоставляемых банками услуг при осуществлении безналичных расчетов.

Для инициирования платежа при прямом дебетовании счета платежное требование бенефициара с указанием уникального номера акцепта предъявляется через обслуживающий банк в систему расчетов (передачи информации). При наличии в ней аналогичного номера акцепта плательщика денежные средства списываются с корреспондентского счета банка плательщика в пользу бенефициара. Плательщик возмещает обслуживающему банку уплаченные денежные средства.

Одновременно предусмотрена возможность возврата платежа, совершенного посредством прямого дебетования счета, в течение трех банковских дней со дня его осуществления. Такой возврат производится в случаях неисполнения плательщиком своих обязательств перед обслуживающим банком по заключенному между ними договору прямого дебетования счета или отказа плательщиком от оплаты работ, товаров, услуг в связи с их ненадлежащим качеством, а также в иных случаях, предусмотренных в договоре прямого дебетования счета, заключенном между банком и плательщиком.

Форма расчетов посредством прямого дебетования счета активно используется в государствах - участниках Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан), а также в Польше, Германии и других странах.

Постановлением № 35 предусмотрена возможность применения в расчетах сводного платежного поручения для перечисления денежных средств физлицам, обслуживающимся в разных банках.

Кроме того, в документе нашел отражение ряд иных новаций. Так, постановлением № 35 определено, что назначение платежа указывается только в случаях, установленных законодательством или договором между плательщиком и бенефициаром. Также предусмотрена возможность исправления ошибочных записей по переводам денежных средств, произведенным внутри банка. Введен контроль соответствия в поступающих для оплаты расчетных документах номера счета плательщика - юридического лица учетному номеру плательщика, а также номера счета плательщика - физического лица его фамилии, имени, отчеству (если таковое имеется) или иному реквизиту, позволяющему однозначно идентифицировать плательщика.

Также документом введены требования об указании в заявлении на акцепт УНП плательщика и контроль со стороны банков наличия данного реквизита в платежных требованиях. Предусмотрена возможность применения платежного требования с акцептом плательщика для осуществления расчетов с продажей иностранной валюты, а также списания денежных средств с корреспондентского счета банка на основании заключенного межбанковского корреспондентского соглашения (договора).

"В постановлении №35 установлены различные сроки вступления в силу отдельных его норм с учетом необходимости выполнения банками различных объемов работ по доработке программного обеспечения их автоматизированных систем", - отметили в Нацбанке.

Источник: БЕЛТА.