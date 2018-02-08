5 наиболее распространенных способов обмана потребителей

23 февраля 2018, 8:16

Самые «любимые» уловки недобросовестных представителей сферы торговли – это пробивание в чеке лишних покупок, применение неверного штрих-кода товара, разные цены на витрине и на кассе. Но и это еще не всё.

Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни, но становился жертвой «трюков» недобросовестных представителей сферы торговли. Сегодня мы расскажем о 5 наиболее распространенных способах обмана потребителей, а специалист – председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша – порекомендует, как не попасться на хитрые уловки продавцов.

Заметьте незаметное

Первый в «обманном» рейтинге стоит такой метод, как пробивание в чеке «незаметных» товаров. Например, вместо двух баночек йогурта, взятого вами, кассир пробивает три. Или вы купили кило яблок, а вам в чеке добавили еще столько же лука. Случается, в чек включают уже оплаченную покупку предыдущего покупателя. Такое нарушение происходит, когда кассир случайно (или намеренно) не сбрасывает информацию с компьютера.

Комментарий: В таких ситуациях закон однозначно на стороне потребителя. Разобраться будет несложно. И все же проверяйте чеки, не отходя от кассы.

Обманщик штрих-код

Еще один часто практикуемый способ обвести покупателя вокруг пальца – применение неверного штрих-кода товара. Современные кассовые аппараты сами считывают цену, но иногда кассир вручную вбивает штрих-код. Недобросовестный работник, хорошо ориентируясь в товарных кодах, не моргнув глазом, может запросто вбить код дорогого товара вместо дешевого.

Те же «фокусы» могут продемонстрировать и продавцы в овощном или мясном отделах, когда взвешивают товар и приклеивают ценники. Например, колбасу «Докторскую» иногда выдают за более дорогую, а капусту белокочанную легко «превращают» в пекинскую, так как последняя дороже.

Комментарий: Манипуляция с кодами – достаточно заметный обман, продавцы довольно редко идут на такой риск. Чаще всего подмена кодов – непреднамеренный обман неквалифицированных сотрудников. Поэтому выяснить и разобраться с подлогом при наличии чека не составит труда.

Сколько стоишь, апельсин?

Третья уловка – разные цены на витрине и на кассе. Атмосфера современного супермаркета, как правило, провоцирует на спонтанную покупку. При этом покупатели нередко не могут обнаружить ценник, беря с полки тот или иной товар. Именно такие покупки впоследствии удивляют своей истинной стоимостью. К подобной категории можно отнести и пересортицу. Например, в ящике с более дорогими яблоками или шампиньонами вполне могут оказаться дешевые фрукты или грибы из совершенно другой ценовой категории.

Комментарий: Эта ситуация самая сложная с правовой точки зрения. Если общая сумма покупок оказалась намного выше ожидаемой, сразу проверяйте чек. Не отходя от кассы, вызывайте менеджера магазина, сходите с ним к витрине, сверьте цены с чеком. Чаще всего для того, чтобы вернуть товар, цена которого оказалась завышенной, приходится быть настойчивым, доказывать вину магазина любыми способами – при помощи показаний свидетелей, фотофиксации, обращения в суд.

Упаковка по цене деликатеса

В супермаркетах широко практикуется и обвес, несмотря на наличие современных точнейших электронных весов. Продавцы часто «забывают», что некоторые виды товаров (например, фрукты и овощи, а также колбасы и мясо) быстро усыхают. Именно поэтому продукты заранее фасуют в пакеты или сетки и наклеивают ценник с весом. Супермаркеты намеренно вводят в заблуждение покупателей, фасуя продукты в подложку или пластиковый контейнер, которые весят от 8 до 10 граммов. Так, покупая 100 граммов красной икры, потребитель вынужден оплатить и упаковку по цене деликатеса.

Комментарий: Манипуляции с весом популярны еще со времен советской торговли. Технологии не стоят на месте. Моментальная заморозка облитой водой рыбы и ягоды, глубокая заморозка нашпигованного мяса, глазурь на морепродуктах – и как итог, покупатели платят за воду (до 30 % стоимости). Мелкий обвес, разумеется, рассчитан на невнимательность потребителя. Но если обманули по-крупному, следует обратиться в администрацию магазина, предоставив все доказательства вины продавцов.

Вторая молодость

Продажа «обновленных» продуктов по истечении срока их годности – еще один популярный способ обмана. И хоть многие покупатели довольно зорко следят за сроком годности, «обновленный» товар нередко встречается в магазинах. Его выкладывают на самые видные места. Следует быть осторожным при покупке товара в вакуумной упаковке. Внимательно читайте, когда и кем продукт упакован, ищите дату изготовления, а не упаковки продукта.

Комментарий: Всегда отстаивайте свои права. И продавцы, и производители, согласно Закону «О защите прав потребителей», ответственны за качество проданного товара. Если потребление некачественного продукта привело к пищевому отравлению, которое можно подтвердить справкой, то дело в суде будет однозначно решено в пользу потребителя. И даже с возмещением морального ущерба. Проверяйте чеки, не отходя от кассы. Рассчитывайте на свою бдительность. Находясь у кассы, тщательно следите за работой кассира. Только своей внимательностью вы сможете уберечь себя от обмана.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала Галины Строцкой, информационный портал Федерации профсоюзов Беларуси



