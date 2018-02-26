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    • № 2, февраль 2018

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    Средняя зарплата в Беларуси в январе 2018 года составила 859 рублей

    26 февраля 2018, 8:26

    Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в январе в Беларуси составила 859 руб. Такая информация опубликована на сайте Национального статистического комитета.

    В сравнении с январем 2017 г. заработная плата выросла на 13,8 %.

    Столица в разрезе регионов лидирует по данному показателю: средняя зарплата работников Минска за январь составила 1188,7 руб. Темп роста к январю 2017 г. - 110 %. В Минской области она составила 874,6 руб. (115,6 %), в Брестской - 730,7 руб. (114,8 %), Гродненской области - 729,6 руб. (114,8 %). Средний январский заработок в Гомельской области - 783,6 руб. (116,1 %), в Могилевской - 723,9 руб. (112,9 %), в Витебской - 734,8 руб. (114,9 %).

    Структура наиболее высокооплачиваемых сфер экономической деятельности не изменилась. Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в январе 2018 г. была в отрасли информации и связи (2473 руб.), в основном за счет специалистов сферы информационных технологий и обслуживания (3627,9 руб.). В лидерах и такие виды деятельности, как воздушный транспорт (2204,3 руб.), финансовая и страховая деятельность (1739,2 руб.), в особенности вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2003,5 руб.), производство химических продуктов (1775,4  руб.), кокса и продуктов нефтепереработки (1767,1  руб.), горнодобывающая промышленность (1462,9 руб.), профессиональная, научная и техническая деятельность (1119,1 руб.) и другие. Меньше всего начислено в январе работникам сферы сельского хозяйства (536,6 руб. в растениеводстве и 577,3 руб. в животноводстве), рыболовства и рыбоводства (520,8 руб.), по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (508,1 руб.), творческой деятельности и развлечений (543,1 руб.), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждениях культуры (489,5 руб.), парикмахерских и салонов красоты (414,9 руб.).

    Источник: БЕЛТА.

     

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