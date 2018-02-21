Срок подачи декларации о доходах истекает 1 марта

26 февраля 2018, 10:00

Белорусы должны отчитаться о полученных в прошлом году доходах до 1 марта, иначе неплательщиков ждут штрафные санкции.

Граждане, которые в прошедшем году имели доходы из двух и более источников, а также граждане, работавшие за рубежом, обязаны подать декларации о доходах до 1 марта.

Согласно данным, указанным в декларации, начисляется подоходный налог, который необходимо заплатить до 15 мая.

Подают декларации также белорусы, продавшие недвижимость или несколько машин, получившие крупные подарки или заработавшие на сдаче жилья более 4947 рублей.

Всех не подавших декларации в срок по истечении трех суток ждет штраф в размере 46 рублей. За каждый последующий месяц задержки будет начисляться еще 11,5 рубля.

Однако сумма штрафа ограничена десятью базовыми величинами, т.е. не может превысить 230 рублей.

В случае неполной оплаты подоходного налога до 15 мая также неплательщика также ждут штрафы. Размер штрафа составляет 15% от суммы неуплаты, но не может быть меньше 11,5 рубля.

Декларации подаются в налоговые органы по месту регистрации. Полный перечень тех, кто должен подавать налоговые декларации, указан на сайте Министерства по налогам и сборам.

Всего в 2017-м декларации подали 24200 физических лиц. По ним было начислено 40,9 миллиона рублей. Наибольшая сумма – 21,5 миллиона – составили выплаты за выигрыши в азартных играх.

Тогда же уплачивался сбор на финансирование государственных расходов, более известный, как налог на тунеядцев – его заплатили 62700 граждан на общую сумму 18,6 миллиона рублей. Правда, в том же году сбор вернули 15200 граждан. Сумма возвращенных средств составила 4,5 миллиона рублей.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»



