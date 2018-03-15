Заместитель Министра труда и социальной защиты Александр Румак рассказал, какие изменения ожидают белорусов в ближайшее время

20 марта 2018, 8:18

Он ответил на вопросы граждан во время прямой линии.

- Работаю в местном сельхозкооперативе. Все хорошо, только зарплата небольшая. Поэтому подумываю об увольнении, чтобы переключиться на собственное хозяйство: есть 30 соток земли, корова, свиньи, куры. Но буду ли я считаться занятым в экономике согласно Декрету № 1?

– Сейчас как раз идет работа по определению категорий граждан, которые будут относиться к занятым в экономике. Предварительно планируется, что люди, которые ведут личное подсобное хозяйство, получают продукцию растениеводства и животноводства, будут относиться к занятым.

– Ходит много разговоров о том, что будут внесены изменения в Декрет № 1. Чего ожидать?

– Это неверная информация. Декрет принят 25 января этого года. Сейчас для его развития разрабатывается ряд документов. Так, уже приняты постановления Правительства, определяющие перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда и прогнозные показатели в области содействия занятости населения. Кроме того, до 1 апреля должны быть определены услуги с возмещением затрат и условия их предоставления, а также порядок расчета и внесения платы за эти услуги.

– Мне 74 года, живу одна. Хотелось бы узнать, когда будет повышение пенсии. Сейчас я получаю всего 290 рублей, из них 170 только на лекарства и коммуналку уходит. Да, дети помогают. Но мне стыдно у них брать деньги, я же всю жизнь отработала. А ведь такую же пенсию получают и те, кто палец о палец не ударил.

– Нет ничего зазорного в том, чтобы дети заботились о своих родителях: вы же всю жизнь их растили, помогали им. Теперь настал их черед вас поддержать. А тот, кто нигде не работал, и близко такую пенсию, как у вас, не получает. Им выплачивают социальную, которая сегодня составляет около 100 рублей. Ваша исчислена с учетом трудового стажа. Похвально, что вы продолжали работать, достигнув пенсионного возраста. Но эти годы в расчет не берутся.

Перерасчет пенсий будет, но, скорее всего, во втором полугодии. На сколько она вырастет, говорить преждевременно: размер прибавки будет зависеть от объема денег, поступивших в Фонд соцзащиты населения. Тамара Владимировна, хочу обратить ваше внимание, что, когда вам исполнится 75 лет, будет начислена доплата к пенсии в размере 75 процентов от минимальной пенсии по возрасту. Сегодня около 40 рублей. А по достижении 80 лет – 100 процентов.

– Планируете ли подтянуть пенсионный возраст под европейские мерки?

– Пока нынешняя программа повышения пенсионного возраста не реализована до конца. Рано загадывать наперед, но не исключено, что к вопросу повышения пенсионного возраста нам придется вернуться.

– Слышал о накопительной пенсии. Что это такое? Можно ли ее оформить на детей?

– Да, в Беларуси существует программа страхования дополнительной пенсии, которую предлагают государственные и частные страховые компании. Суть ее в том, что вы заблаговременно начинаете откладывать деньги на пенсию, которую потом будете получать дополнительно к государственной. Застраховать себя и своих детей любой гражданин может самостоятельно. Такой вид страхования может предлагаться и работодателем. Об условиях, порядке выплаты и о наследовании накопленных сумм более подробно вам расскажут непосредственно в страховых компаниях.

– Воспитываю четверых детей. Нуждаюсь в улучшении жилищных условий. Могу ли я за материнский капитал, который начислили на младшего ребенка, приобрести жилье?

– Лишь по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого семья приобрела право на назначение семейного капитала, сможете распоряжаться этими деньгами. В законодательстве четко прописано целевое назначение – на строительство, реконструкцию и приобретение жилья, капитальный ремонт, а также погашение займа или задолженности по кредиту. Кстати, если говорить о приобретении жилья спустя 18 лет, то не существует каких-либо ограничений – квартиру или дом можно будет приобрести даже на вторичном рынке.

Досрочно в полном объеме либо по частям этими деньгами можно воспользоваться, но только на приобретение медицинских изделий или лекарственных средств в случае серьезного заболевания одного из членов семьи (в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии – согласно постановлению Министерства здравоохранения № 24 от 06.03.2015 г.). Пока случаев досрочного использования семейного капитала не было.

– Мы живем в стесненных условиях. Нам предлагали в райисполкоме построить жилье, но нужен был первоначальный взнос…

– Вы должны понимать, что на это влияет множество факторов: площадь квартиры, лишние метры, на каких условиях строится жилье. Кстати, в прошлом году для дополнительной поддержки семей принят Указ № 240, согласно которому оказывается помощь на строительство жилья в виде субсидий. Получить ее можно на погашение основного долга и процентов.



– Действующая программа по исчислению семейного капитала рассчитана до конца 2019 года. Ее продлят?

– Сегодня рано делать прогнозы: программа будет действовать еще практически два года. Не скрою, семейный капитал стал хорошим стимулом для всплеска рождаемости. Если до введения программы рождалось порядка 17,3 тысячи третьих и последующих детей, то после ее принятия их количество выросло до 22,2 тысячи.

Вместе с тем уже давно замечено, что новшества актуальны первые пять лет. Потом интерес со стороны общества к ним угасает – это нормально. Поэтому эти вопросы еще предстоит обсуждать.

– Можно ли рассчитывать на то, что семейный капитал будут назначать уже при рождении второго ребенка?

– Предложения звучат разные, но они требуют детальной проработки: любые денежные расходы должны быть оправданными и мотивированными. Суть такого предложения вполне понятна: стимулировать рождение вторых детей. Сейчас в Беларуси достаточно высок процент семей, в которых воспитывается только один ребенок: 40,2 от общего количества детей рождаются первыми. И эту ситуацию нам нужно изменить в лучшую сторону.

– Ребенок скоро пойдет в детский сад, и хотела бы узнать: правда ли, что в обычные группы, помимо здоровых деток, берут и с особенностями психофизического развития, даже больных ВИЧ-инфекцией?

– Да, в наших детских садах и школах есть интегрированные группы, где возможно присутствие и детей-инвалидов. В этом есть обоюдная польза: здоровые детки учатся быть терпимыми и воспринимать адекватно физические недостатки инвалидов. А ребята с особенностями развития лучше проходят социальную адаптацию. Безбарьерная среда – это ведь не только количество пандусов, психологическая составляющая не менее важна.

– И хоть сделано многое, тем не менее не каждый день встретишь на улице инвалида? Где недорабатываем?

– Все ставят в пример Швецию. Да, в Стокгольме создана безбарьерная среда. А в маленьких городах, знаю не понаслышке, проблем хватает. Беларусь тоже развивается в этом направлении. Но мы забываем о том, что безбарьерная среда начинается не с улицы или входа в магазин, а с квартиры. Человек должен быть в состоянии самостоятельно выбраться сначала в подъезд и только потом – на улицу.

По последним данным, в Беларуси 560 000 инвалидов. Их удельный вес в общей численности населения невелик – 5,9 процента. Тем не менее мы можем каждый день сталкиваться с ними и не знать об этом, потому что мыслим стереотипами: раз инвалид – значит, либо в коляске, либо с тростью ходит. Но у большинства из них признаков явной инвалидности нет.

Зачастую проблемы безбарьерной среды наиболее актуальны для лиц с приобретенной инвалидностью, когда даже передвижение внутри жилого помещения вызывает определенные сложности, не говоря уже о выходе на улицу. К сожалению, не всем доводят информацию о том, что, оказавшись в трудной жизненной ситуации, они вправе рассчитывать на бесплатные средства реабилитации и на адресную социальную помощь. Не только в денежном эквиваленте. Например, потребуется расширить дверные проемы, убрать пороги или организовать небольшую перепланировку. Понятное дело, стены никто переносить не станет, но организовать более удобное перемещение по квартире вполне реально.

– В этом году выхожу на пенсию. Но говорят, что, продолжая работать, могу от пенсии отказаться – якобы лет через пять она вырастет вдвое. Это правда?

– Действительно, в Законе Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» есть статья 23–1, которая предусматривает премирование за отложенный выход на пенсию, то есть за работу после достижения общеустановленного пенсионного возраста, но при условии неполучения пенсии в период такой работы. При этом пенсия увеличивается на один процент заработка за каждые два месяца такой работы. Для этого человек, достигший пенсионного возраста, должен прежде всего назначить пенсию по возрасту, а затем написать заявление об отказе в ее получении. За более подробной консультацией рекомендую обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите. Отказ от пенсии никоим образом не связывает по рукам и ногам какими-либо сроками. А все риски сведены к минимуму. Например, работодатель не захочет продлевать с вами контракт, а вы отработаете на пенсии всего один год из запланированных, все равно увеличение будет – на семь процентов. Если в какой-то момент передумаете, то пенсию вам вернут за прошлое время, но не более чем за три года. Правда, и заработанная надбавка аннулируется.

– Мама на пенсии, но продолжает работать. Переживает, что контракт с ней только на год продлевают, хотя на своем предприятии отработала не один год. Выходит, работодатели нашли хороший повод держать работников на крючке? Может, нужно уйти от контрактной системы?

– Пока не рассматривается вопрос об отмене контрактной системы, так как это вид трудовых отношений. Трудовые договоры существовали и раньше, но они были бессрочными. А контракты стимулируют конкуренцию среди работников, которым теперь приходится доказывать свой профессиональный уровень и свою полезность. Это прерогатива работодателя: заключить контракт на год или на максимальный срок – пять лет.

Зачастую краткосрочные контракты заключают в крупных корпорациях, где работники дышат друг другу в спину, стараясь занять более выгодное положение. Поэтому и пенсионеров там не держат. Но такая ситуация больше касается офисных работников. На завод, где нужно отстоять смену за станком, очередь почему-то не стоит. Там опыт и профессионализм превыше возраста, поэтому люди и до 70 лет дорабатывают.

– Ребенку два года. Когда потеплеет, хочу отдать его в детский сад. Но на работу пока выходить не планирую. Ходят слухи, что в таком случае лишат пособия по уходу за ребенком до трех лет. Это правда?

– Вам не стоит волноваться. Даже если ребенка отдадите в садик в полтора года, пособие сохраняется в полном размере. Однако, если планируете выйти на работу более чем на 0,5 ставки до того, как ребенку исполнится три года, размер пособия, согласно законодательству, снизится на 50 процентов.

Кроме того, спешу успокоить любителей наводить панику: изменений и в длительности отпуска по уходу за ребенком не планируется. Хочу напомнить, что женщины вправе сами решать, сколько им находиться в этом отпуске. Да, в европейских странах мамы на работу выходят гораздо раньше. Но это не совсем хороший пример, чтобы его копировать. В первую очередь мы должны стоять на защите прав ребенка. Научно доказано: чем больше времени он проведет с мамой, тем лучше для его развития и социальной адаптации.

– Месяц назад у меня родилась дочка. Хотелось бы первое время после родов побыть вместе с женой, чтобы помочь ей. Могу ли я, как отец, рассчитывать на дополнительный оплачиваемый отпуск или только вариант за свой счет?

– В Беларуси предоставляются равные права матери и отцу на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. На такой отпуск вправе рассчитывать отец, когда мать выходит на работу (службу), продолжает учебу на дневной форме получения образования или осуществляет деятельность ИП, адвоката, нотариуса, ремесленника. Но одновременно оба родителя в декретном отпуске находиться не могут.

В соответствии с Трудовым кодексом на усмотрение нанимателя отцу могут предоставить кратковременный социальный отпуск без сохранения заработной платы по семейно-бытовым обстоятельствам, но эта норма рекомендательного, а не обязательного характера. При этом уважительность причин оценивает сам наниматель.

В настоящее время норма о предоставлении дополнительного отпуска отцу внесена в проект закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь». Соответственно, требование станет обязательным для нанимателей. Планируется, что отпуск можно будет оформить на срок до 14 дней в первые 6 месяцев после рождения ребенка, но без сохранения заработной платы. Правда, в коллективных договорах или локальных соглашениях оплата может предусматриваться – это уже на усмотрение работодателя.

– В последнее время много разговоров о том, что тарифная ставка будет заменена базовой. Как это повлияет на зарплаты – они упадут?

– Замена тарифной ставки первого разряда на базовую необходима для совершенствования системы оплаты труда работников бюджетных организаций. Это повлияет лишь на порядок начисления зарплаты, но ее размер, особенно в сторону уменьшения, изменяться не должен.

– Расскажите, пожалуйста, про замещающие семьи для одиноких пожилых людей. С мужем и двумя детьми мы проживаем в трехкомнатной квартире в Наровле. Этажом ниже живет бабуля. Ей 82 года. Совсем больная. Есть у нее дочка, но та живет за границей. Может ли наша семья стать замещающей при условии, что бабушка будет жить в своей квартире, а мы каждый день станем ее проведывать. Или обязателен переезд? Бабушке хоть и тяжело, но родные стены наотрез отказывается покидать.

– C 25 декабря 2017 года в республике введена новая форма помощи нетрудоспособным гражданам – социальное обслуживание в замещающей семье. Оказание социальных услуг совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину должно проходить в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства его и физического лица, оказывающего социальные услуги и не являющегося лицом, обязанным по закону его содержать. При этом нетрудоспособному гражданину должно быть обеспечено проживание в отдельной жилой комнате.

Право на оказание социальных услуг в замещающей семье предоставляется одиноким постоянно проживающим на территории республики неработающим инвалидам I или II группы и одиноким неработающим гражданам, достигшим 70-летнего возраста. Учитывая, что у вашей соседки есть дочь, к категории одиноких граждан она станет относиться лишь после достижения ее дочерью пенсионного возраста.

При этом ваше желание помочь пожилому человеку не ограничивается законодательством по социальному обслуживанию. Проведывать бабушку и оказывать ей посильную помощь возможно в частном порядке. В соответствии с Гражданским кодексом такие отношения можно закрепить договором ренты либо пожизненного содержания с иждивением.

– Работаю помощником директора в одной из строительных организаций. Жду первенца. Хочется добиться карьерного роста. Могу ли в декрет отправить маму или свекровь?

– В случае возникновения такой необходимости отпуск по уходу за ребенком до трех лет можно оформить на родственника или же члена семьи ребенка. Но при некоторых условиях. Во-первых, лицо, которое вместо вас пойдет в декретный отпуск, должно состоять в трудовых отношениях, то есть работать. Во-вторых, важна ваша сфера деятельности. Возможность оформить декретный отпуск на одного из родственников предоставляется только работающим либо проходящим службу матерям, а также матерям, являющимся индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, творческими работниками, лицами, осуществляющими ремесленную деятельность и деятельность в сфере агроэкотуризма (за исключением тех, кто приостановил соответствующую деятельность в порядке, установленном законодательством). Отпуск предоставляется по письменному заявлению и может быть использован полностью либо по частям любой продолжительности. К сожалению, в вашем случае с карьерой придется немного повременить.

– В 2017 году оформил пенсию по возрасту. Мой индивидуальный коэффициент заработка 2,53660. С января устроился на работу и хотел бы узнать, сколько удерживают из моей пенсии?

– В период работы либо занятия предпринимательской деятельностью (за исключением работы непосредственно на предприятиях сельского хозяйства) часть пенсии, исчисленной с учетом индивидуального коэффициента заработка свыше 1,3, не выплачивается. Поскольку размер пенсии зависит не только от индивидуального коэффициента заработка, но и от стажа работы, то в каждой конкретной ситуации за информацией относительно размеров пенсии (начисленной и подлежащей к выплате) рекомендуем обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту пенсионирования. Если же индивидуальный коэффициент заработка составляет менее чем 1,3, то пенсия по возрасту в период работы выплачивается в полном объеме.

– Есть основная работа, но низкооплачиваемая. Хочу заняться фрилансерством. Как легализовать такой доход?

– Белорусское законодательство о труде не содержит понятия «фриланс». Тем не менее, по опыту соседних стран это один из привлекательных видов дистанционного заработка. Он не связан с производством товаров, а работать могут специалисты с разной степенью квалификации, например, юристы, переводчики, журналисты, дизайнеры, программисты, аудиторы. Чтобы урегулировать на законодательном уровне дистанционную форму занятости, предложено дополнить Трудовой кодекс отдельной главой, отражающей все аспекты дистанционной работы, в том числе вопросы охраны труда, режим рабочего времени и время отдыха, особенности заключения и прекращения трудового договора. Это станет еще одним шагом в сторону повышения гибкости рынка труда и удовлетворит желание отдельных работников иметь более гибкий график, при этом оставаться дома и не выезжать на работу; освободит нанимателей от обязанности создавать места для таких работников. Кроме того, дистанционная форма занятости позволит активизировать труд людей с ограниченными физическими способностями.

– Означает ли это, что и у дистанционной работы будет документальное оформление?

– Любые виды работ, которые выполняет гражданин, должны быть облечены в некую форму письменного договора. Если мы говорим о трудовых отношениях, то это трудовой договор или контракт. Поэтому сейчас, пока новый законопроект находится в стадии доработки, гражданин может работать удаленно на основании договора оказания услуг, договора подряда или договора на создание объектов интеллектуальной собственности. За выполненную работу должна начисляться либо заработная плата, либо вознаграждение. Кроме того, в гражданско-правовом договоре должны быть прописаны порядок расчета сторон, в том числе и обязательство работодателя (заказчика) по уплате за гражданина в установленном порядке обязательных страховых взносов на государственное социальное страхование в ФСЗН. Это гарантия того, что этот период будет включен в трудовой стаж и при выходе на пенсию вы сможете рассчитывать на получение трудовой пенсии.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов Светланы Сырицкой, «Сельская газета»