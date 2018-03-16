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    • № 3, март 2018

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    Кто из белорусов чаще всего попадает в безработные

    21 марта 2018, 8:17

    Больше четверти безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости (26,2%), составляют те, кто не работал больше года.

    Каждый пятый официально нетрудоустроенный уволен по соглашению сторон.

    В Минтруда и соцзащиты рассказали, кто из белорусов чаще всего оказывается среди безработных.

    Бывшие заключенные в начале этого года составляли 7,6% от общего числа безработных, инвалиды — 6,7%, уволенные по уважительным причинам — 8,7%.

    А вот тех, кто до этого занимался предпринимательской деятельностью, среди официальных нетрудоустроенных было немного — 0,5%.

    Высвобожденные работники составляли 1,5% от общего числа безработных.

    На начало этого года потребность в работниках по рабочим профессиям составила 57,6% от общего числа вакансий (годом ранее — 48,5%).

    Женщины на начало этого года составляли 36% от общего числа безработных, а мужчины — 64%.

    При этом почти четверть всех безработных — 23% — были в возрасте от 16 до 30 лет. Женщин в этой возрастной категории больше, чем мужчин.

    Коэффициент напряженности на рынке труда в целом по стране на 1 января этого года снизился до 0,4 безработного на одну вакансию (годом ранее этот показатель составлял 1 безработный на одну вакансию).

    На начало января в стране было 22 863 официально нетрудоустроенных. Это на 1283 человека меньше, чем на начало декабря прошлого года.

    Ранее Правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда.

    В списке оказались 48 районов и городов. Больше всего — из Витебской области.

    Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией Декрета о содействии занятости населения.

     

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Министерства  труда и социальной защиты

     

     



     

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