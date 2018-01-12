Нацбанк подтверждает планы по отмене обязательной продажи валютной выручки

28 марта 2018, 16:28

«До конца года мы отменим (обязательную продажу валютной выручки – ИФ)», – заявил заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко.

Он напомнил, что отмена обязательной продажи валютной выручки стоит в планах и это «однозначно будет сделано».

Говоря о том, когда это произойдет, Д.Лапко отметил, что « в зависимости от складывающейся ситуации».

Замглавы НББ также сообщил, что до конца года планируется отменить требование получения физлицами разрешений на открытие счетов за рубежом.

«Точную дату не назову, но в этом году будет сделано», – сказал зампредседателя Национального банка Беларуси.

В октябре прошлого года о планах отмены нормы обязательной продажи валютной выручки заявлял глава НББ Павел Каллаур.

«Мы планируем полностью отказаться от нормы обязательной продажи валютной выручки в следующем (2018 – ИФ) году», – сказал П.Каллур.

Вместе с тем он отметил, что пока конкретные сроки принятия такого решения озвучить не может, так как «это требует отдельного анализа».

Как сообщалось, с 1 октября норматив обязательной продажи валютной выручки субъектов хозяйствования Беларуси снижен с 20 % до 10 %.

«Данное решение принято в рамках реализации последовательно проводимой политики либерализации валютных отношений и с учетом стабильной ситуации на валютном рынке, которая длительное время характеризуется устойчивым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее», – говорилось в пресс-релизе управления информации и общественных связей Нацбанка .

«Очередное снижение норматива обязательной продажи выручки в иностранной валюте будет способствовать развитию экспортного потенциала субъектов хозяйствования Беларуси и станет последовательным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках ЕАЭС», – отмечали в НББ.

В декабре 2014 года Нацбанк Беларуси повысил норму обязательной продажи валютной выручки с 30 % до 50 % в рамках реализации правительством комплекса мер по недопущению развития негативных тенденций на валютном и финансовом рынках страны. С конца февраля 2015 года НББ снизил норму обязательной продажи поступающей валютной выручки до 40 %, с апреля 2015 года – до 30%, с сентября 2016 года – до 20%.

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