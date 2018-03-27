  • О компании
  • Контакты
    •
  • О журнале
  • Авторам
  • Подписка
  • Рекламодателям
  • Форум

    • № 3, март 2018

    Выберите номер:

    Купить этот номер
    в электронном виде
    Совет: Подпишитесь на содержание новых номеров и уведомления об акциях и специальных предложениях журнала «Заработная плата» на ваш e-mail!

    Другие
    наши издания

    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Экология на предприятии»
    • Журнал «Планово-экономический отдел»

    В Минске увеличены ставки подоходного налога для сдающих квартиры и парковочные места

    2 апреля 2018, 12:04

    Размеры ставок подоходного налога в фиксированных ценах с физлиц, получающих доход от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Минска, увеличены в среднем на 6,3 %. Такое решение принято 30 марта на 2-й сессии Минского городского Совета депутатов 28-го созыва.

    Повышение ставок предусмотрено в целях адаптации их к инфляционным процессам.

    Так, размер ставок подоходного налога за сдачу жилых помещений (за каждую сдаваемую комнату), садовых домиков, дач в 1-й экономико-планировочной зоне составил 32,5 рубля, во 2-й – 27 рублей, в 3-й и 4-й – 23 рубля, в 5-й – 18,5 рубля. Таким образом, для 1-й экономико-планировочной зоны повышение составило 2 рубля, для 2, 3 и 4-й – 1,5 рубля, для 5-й – 1 рубль.

    Новые ставки налога для сдающих в аренду металлические или деревянные гаражи, а также машино-места стали выше предыдущих на 0,4-0,5 рубля и составляют 10,5 рубля для 1-й экономико-планировочной зоны, 9 рублей – для 2-й, 6,9 рубля – для 3, 4 и 5-й.

    Тем, кто сдает железобетонный или кирпичный гараж, нужно будет уплачивать подоходный налог в размере 13,5 рубля в 1-й и 2-й экономико-планировочных зонах, что на 0,7 рубля больше, чем ранее. Для 3, 4 и 5-й экономико-планировочных зон он составит 12,5 рубля, что на 0,8 рубля выше, чем до сих пор.

    Ставки подоходного налога за сдачу иных нежилых помещений теперь составляют 5,3 рубля за 1 кв. м для 1-й и 2-й экономико-планировочных зон (+0,3 рубля), 3,5 рубля – для 3-й экономико-планировочной зоны (+0,2 рубля), 3 рубля – для 4-й и 5-й экономико-планировочных зон (+0,2 рубля).

    Как пояснила заместитель начальника инспекции МНС по г. Минску Ольга Кишко, по состоянию на 01.01.2018 в столице зарегистрированы более 61 тыс. физлиц – плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах. От них в 2017 г. поступило в бюджет свыше 14 млн рублей.

    Предполагается, что доходы местного бюджета в связи с изменением размеров ставки подоходного налога с физлиц-арендодателей увеличатся в 2018 году на 891,8 тыс. рублей.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов агентства «Минск-Новости»

     

    Новости по теме:

    Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличится до 16,11 рубля
    27 марта 2018, 8:22
    Сейчас базовая арендная величина составляет 15,2 руб.