В Минске увеличены ставки подоходного налога для сдающих квартиры и парковочные места

2 апреля 2018, 12:04

Размеры ставок подоходного налога в фиксированных ценах с физлиц, получающих доход от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Минска, увеличены в среднем на 6,3 %. Такое решение принято 30 марта на 2-й сессии Минского городского Совета депутатов 28-го созыва.

Повышение ставок предусмотрено в целях адаптации их к инфляционным процессам.

Так, размер ставок подоходного налога за сдачу жилых помещений (за каждую сдаваемую комнату), садовых домиков, дач в 1-й экономико-планировочной зоне составил 32,5 рубля, во 2-й – 27 рублей, в 3-й и 4-й – 23 рубля, в 5-й – 18,5 рубля. Таким образом, для 1-й экономико-планировочной зоны повышение составило 2 рубля, для 2, 3 и 4-й – 1,5 рубля, для 5-й – 1 рубль.

Новые ставки налога для сдающих в аренду металлические или деревянные гаражи, а также машино-места стали выше предыдущих на 0,4-0,5 рубля и составляют 10,5 рубля для 1-й экономико-планировочной зоны, 9 рублей – для 2-й, 6,9 рубля – для 3, 4 и 5-й.

Тем, кто сдает железобетонный или кирпичный гараж, нужно будет уплачивать подоходный налог в размере 13,5 рубля в 1-й и 2-й экономико-планировочных зонах, что на 0,7 рубля больше, чем ранее. Для 3, 4 и 5-й экономико-планировочных зон он составит 12,5 рубля, что на 0,8 рубля выше, чем до сих пор.

Ставки подоходного налога за сдачу иных нежилых помещений теперь составляют 5,3 рубля за 1 кв. м для 1-й и 2-й экономико-планировочных зон (+0,3 рубля), 3,5 рубля – для 3-й экономико-планировочной зоны (+0,2 рубля), 3 рубля – для 4-й и 5-й экономико-планировочных зон (+0,2 рубля).

Как пояснила заместитель начальника инспекции МНС по г. Минску Ольга Кишко, по состоянию на 01.01.2018 в столице зарегистрированы более 61 тыс. физлиц – плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах. От них в 2017 г. поступило в бюджет свыше 14 млн рублей.

Предполагается, что доходы местного бюджета в связи с изменением размеров ставки подоходного налога с физлиц-арендодателей увеличатся в 2018 году на 891,8 тыс. рублей.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов агентства «Минск-Новости»