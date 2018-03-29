Минфин заявил о возможном введении социального налога

2 апреля 2018, 15:13

Появится он в случае, если будет упразднен Фонд социальной защиты населения и заниматься пенсиями начнет налоговое ведомство. В экспертных кругах эта идея вызывает неоднозначные мнения.

В этом году Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. Кунявского провел исследование, в котором приняли участие 317 коммерческих организаций. Более 75 % опрошенных заявили, что высокий (по сравнению с другими странами ЕАЭС) уровень отчислений в ФСЗН негативно влияет на конкурентоспособность белорусского бизнеса.

Поэтому неудивительно, что большинство участников опроса назвали нынешнюю систему социального страхования устаревшей. А учитывая рост количества пенсионеров и снижение количества работников, занятых в экономике, белорусский бизнес опасается, что и без того высокий размер взносов в ФСЗН может увеличиться.

«Демографическая ситуация в стране развивается таким образом, что пенсионеров становится все больше, а экономически активное население сокращается. На декабрьской встрече с президентом мы говорили о том, что боимся увеличения взносов в ФСЗН», – подчеркнула сопредседатель правления, директор БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич.

Социальный налог: аргументы «за»

На февральской коллегии Минфина власти акцентировали внимание на том, что величина бюджетных средств, направляемых в Фонд социальной защиты населения на покрытие дефицита, уже достигла 1,3 % ВВП. Такая поддержка не должна быть постоянной, заявил на февральской коллегии Минфина Михаил Мясникович.

«В Фонде социальной защиты населения в последние годы наблюдался дефицит средств, и Минфин не готов постоянно тратить бюджетные средства, чтобы этот дефицит покрывать. Поэтому тема наполнения нашего пенсионного фонда взносами сегодня актуализировалась на государственном уровне», – отметил заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

При этом он уверен, что любые изменения, касающиеся системы отчислений в ФСЗН, государство будет готово принять только в том случае, если они не приведут к увеличению бюджетных расходов.

Трансформация взносов в ФСЗН в социальный налог может сократить расходы государства, считает председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.

«На сегодняшний день отчисления в ФСЗН имеют все признаки социального налога, размер пенсий от размера этих отчислений существенно не зависит, поэтому трансформация этих взносов в социальный налог картину не изменит», – говорит А.Калинин.

Он обращает внимание, что отчисления в фонд усложняют бухгалтерский учет предприятий, высокие издержки несет и государство на управление (администрирование) системой социального страхования, которая существует параллельно с налоговой системой.

«Сбором пенсионных взносов, если они будут признаны социальным налогом, сможет заниматься Министерство по налогам и сборам. Это снизит госрасходы на администрирование этих взносов, а также упростит ведение бухгалтерского учета на предприятиях», – полагает А.Калинин.

При этом он вспоминает, что директива № 4 о развитии предпринимательской инициативы, принятая в 2010 году, предполагала снижение налоговой нагрузки на бизнес за счет распределения пенсионной страховой нагрузки между нанимателями и работниками.

«Если директива для государства что-то значит и будет выполняться, тогда можно и нужно пойти по этому пути. Однако если директива не будет выполняться, то с точки зрения реальной ситуации нужно включать ФСЗН в систему МНС», – считает А.Калинин.

Социальный налог: аргументы «против»

Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. Кунявского уже давно работает над темой реформирования системы социального страхования. Там воспринимают идею введения социального налога скорее отрицательно.

«Социальный налог – это путь к уравниловке, то есть сохранение нынешней ситуации, когда размер пенсии у людей существенно не отличается, а это не всегда правильно, поскольку размер пенсионных взносов у плательщиков может отличаться», – говорит директор бизнес-союза Жанна Тарасевич.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что ремесленники, представители агроэкотуризма, а также некоторые другие предприниматели могут заниматься коммерческой деятельностью без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

«В будущем, если они не платили пенсионные взносы, они придут за социальной пенсией. Если будут такие вещи, то система, основанная на взимании социального налога, может породить иждивенчество, ведь социальную пенсию предоставлять придется», – отмечает Ж.Тарасевич.

Чтобы такого не случилось, продолжает эксперт, необходимо принять меры по вовлечения самозанятых в обязательную систему соцстрахования. Причем саму систему необходимо реформировать таким образом, чтобы размер пенсионных взносов ощутимо влиял на размер будущих пенсий.

Сделать это можно, полагает Тарасевич, в случае, если пенсионная система будет включать как обязательный, так и накопительный компонент.

«Пенсионная система развитых стран пошла именно по такому пути, она предполагает обязательные взносы и при этом величина пенсий существенно зависит от трудового стажа и уровня дохода в период трудовой деятельности. Параллельно в развитых странах развивается накопительная система, когда люди самостоятельно делают взносы для получения дополнительной пенсии», – рассказывает Ж.Тарасевич.

Пойдет ли национальная пенсионная система по пути развитых стран, зависит от выбора, который сделает Беларусь. Предполагается, что наряду с новой редакцией Налогового кодекса на стол президента к 1 сентября будут положены предложения, касающиеся реформирования системы пенсионных взносов.

«Скорее всего, будет представлено два сценария. Первый – социальный налог, второй – новая система социального страхования, а после рассмотрения этих сценариев на государственном уровне станет понятно, по какому пути пойдет страна», – резюмировала Ж.Тарасевич.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов Министерства финансов Республики Беларусь