Средняя пенсия - 550 рублей. Какие доплаты и льготы могут получить ветераны ВОВ

7 мая 2018, 14:37

В Беларуси на 1 апреля проживало 8412 ветеранов ВОВ, сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Александр Румак.

Больше всего их в Минске — 2358, а меньше всего — в Гродненской и Могилевской областях (605 и 815 человек соответственно).

Представитель Минтруда рассказал, какие льготы предусмотрены для ветеранов ВОВ.

Какие надбавки к пенсиям получают ветераны ВОВ?

Для ветеранов ВОВ предусмотрены повышения, надбавки, доплаты к пенсиям. Так, повышения к пенсиям составляют от 50 до 500% от минимального размера пенсии по возрасту (от 25,83 рубля до 258,25 рубля). К примеру, для инвалидов войны I и II группы они составляют 400% от минимального размера пенсии по возрасту (206,6 рубля), для инвалидов войны III группы и участников войны — 250% минимального размера пенсии по возрасту (129,13 рубля).

Инвалиды войны I группы получают надбавки к пенсии на уход в 100% минимального размера пенсии по возрасту (51,65 рубля), а ветераны, достигшие 80-летнего возраста, — в 50% минимального размера пенсии по возрасту (25,83 рубля).

— Надбавки к пенсиям получают в органах по труду, занятости и социальной защите лица, достигшие 80-летнего возраста, в размере 100% минимального размера пенсии по возрасту, — уточнил Александр Румак.

С учетом повышений, надбавок и доплат средний размер пенсии по возрасту инвалидов ВОВ в феврале этого года составил 604,32 рубля, участников ВОВ — около 546 рублей. Эти суммы в 1,8 и 1,6 раза выше среднего размера пенсии по возрасту по стране (323,16 рубля), сообщают в Минтруда.

— Средний возраст участников ВОВ — 95−96 лет, — уточнил заместитель министра труда и соцзащиты Александр Румак. — Только за 2014−2017 годы в Беларуси на 13 тысяч ветеранов ВОВ стало меньше.

Председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович уточнила, что только в Минске число ветеранов и тех, кто пострадал в ВОВ, ежегодно сокращается примерно на 1000 человек.

Какие соцуслуги могут бесплатно получить ветераны?

Александр Румак рассказал, что в Беларуси проводят мониторинг по изучению материально-бытовых условий жизни ветеранов ВОВ.

— В этом году по поручению правительства провели обследование материально-бытовых условий ветеранов ВОВ и лиц, пострадавших от последствий войны. Были выявлены проблемы, — сказал Александр Румак.

По его словам, некоторым ветеранам требуется помощь в ремонте жилья и печей, в ремонте электропроводки и газового оборудования, а также в уборке приусадебных участков. Эти услуги ветеранам оказывают бесплатно.

— Для ветеранов также предусмотрено бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей. Ветераны ВОВ имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Если они не пользуются в течение года этой услугой, то им выплачивается компенсация в 10 базовых величин (245 рублей), — рассказал представитель Минтруда. — Установка автономных пожарных извещателей также проводится ветеранам ВОВ бесплатно.



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