Какие специалисты и на каких предприятиях чаще всего получают травмы и погибают на рабочем месте

10 мая 2018, 10:01

В 2017 году из-за несчастных случаев на производстве в Беларуси погибли 115 работников.

Из них — 9 женщин и один несовершеннолетний.

Годом ранее этот показатель составлял 119 человек.

В Минтруда и соцзащиты рассказали, какие специалисты и на каких предприятиях чаще всего погибают на рабочем месте.

По данным ведомства, чаще всего погибали на работе в 2017 году водители автомобилей (21 человек), трактористы (10), электромонтеры (6), животноводы (6) и подсобные рабочие (3).

Чаще всего работники погибают на предприятиях коммунальной собственности — 40% от всех работников в 2017 году. Годом ранее — 35,2%. В прошлом году число погибших на производстве выросло на предприятиях Белгоспищепрома (до 5 человек), Минлесхоза (до 4), Белкоопсоюза (до 3), Минсельхозпрода (до 2). По одному погибшему на работе было на предприятиях Беллегпрома и "Белнефтехима" (годом ранее — ни одного).

На предприятиях, поднадзорных департаменту госинспекции труда, погибло в прошлом году 60 человек, ГАИ МВД — 27, Госстройнадзору — 9, Госпожнадзору МЧС — 8, энергонадзору Минэнерго — 5, Гостехнадзору Минсельхозпрода — 4, Госпромнадзору МЧС — 2.

— Мониторинг производственного травматизма показал, что основными травмирующими факторами гибели людей на производстве в 2017 году явились воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей, а также дорожно-транспортное происшествие, — отмечают в министерстве. — В отчетном периоде увеличилось количество случаев гибели людей на производстве в результате падения потерпевшего с высоты, взрыва, повреждения в результате контакта с представителями флоры и фауны, утопления и падения потерпевшего во время передвижения.

Средний возраст погибших на производстве составил около 46 лет. Наибольший удельный вес среди смертельно травмированных занимают работники в возрасте от 51 до 60 лет — 34,8% от общего числа погибших на производстве. Самому молодому погибшему работнику в 2017 году было 17 лет, самому возрастному — 70 лет.

При этом в прошлом году снизилось число потерпевших на производстве работников. Так, было травмировано 1760 работающих, застрахованных по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в 2016 году — 2084).

В 2017 году количество травмированных выросло в Могилевской, Гомельской и Минской областях, а в остальных регионах — снизилось. Из-за несчастных случаев на производстве трудоспособность потерял 171 человек, инвалидами признали 168 из них.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала сайта Минтруда и соцзащиты



