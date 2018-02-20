Белстат рассказал, какие товары больше всего подешевели и подорожали в апреле

11 мая 2018, 12:15

Среди продуктов питания снизились цены на свежие огурцы (на 14,5 %), сладкий перец (10,3 %), бананы (8,3 %), гречневую крупу (3,7 %), виноград (2,1 %). В то же время больше всего подорожали свежие помидоры (на 16,3 %), свекла (15 %), морковь (14,6 %), белокочанная капуста (12,8 %), яблоки (7,5 %) и картофель (5,2 %).

Обеды в столовой и ресторане подорожали незначительно – на 1 % и 1,2 % соответственно.

В группе непродовольственных товаров подешевели многие позиции из категорий «одежда» и «обувь», на 0,3 % снизились цены на галантерею.

Цены на товары бытовой химии снизились на 0,9 %. Незначительно подорожала мебель – на 0,5 %.

Услуги железнодорожного транспорта международного сообщения в апреле подорожали на 23,9 %, междугородные и международные звонки – на 3,6 %, интернет – на 3,4 %.

Ритуальные услуги стали дешевле на 7,1 %, услуги банков – на 1,3 %, бытовые услуги – на 1,1 %.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов Белстата