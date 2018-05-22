Кадровый вторник. Президент назначил новых послов, ректоров и председателей

22 мая 2018, 13:47

Александр Лукашенко 22 мая рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

Глава государства назначил Мирончика Дмитрия Леонидовича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Швеция; Лукашевича Александра Васильевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Болгария и по совместительству в Греческой Республике и Республике Кипр; Качанова Вячеслава Георгиевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Эстонской Республике.

«И Эстония, и Болгария — это близкие нам государства. Они хорошо к нам относятся, и люди там понимают, знают Беларусь. В Швеции будет немного сложнее, но, наверное, и там уже определенный поворот в сторону Беларуси произошел. И эта тенденция будет усиливаться. Но со скандинавскими странами мы имеем неоправданно низкий уровень отношений, а учиться у них можно многому: у финнов, шведов, норвежцев. Начиная от деревообработки и заканчивая хоккеем на злобу дня», — сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что у дипломатов, назначенных послами в эти страны, работы будет достаточно. «Швеция для нас страна очень важная, — подчеркнул глава государства. — Неважно, что там некоторые политики слишком уже политизировались, всякое бывает. Но выстраивать отношения с ними надо. Вы знаете, что положительное сальдо в товарообороте — это аксиома, мы на это должны работать. Все будет хорошо, если будет экономика».

Глава государства также назначил:

Пальчика Геннадия Владимировича — ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь;

Астапенко Владимира Аркадьевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Чили по совместительству;

Колесника Валерия Георгиевича — постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству;

Гусаченко Сергея Александровича — заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на назначение:

Гришкевича Михаила Михайловича — председателем Кобринского райисполкома;

Каминского Александра Викторовича — председателем Ляховичского райисполкома;

Богуша Вадима Анатольевича — ректором учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»;

Драгана Александра Вячеславовича — ректором учреждения образования «Брестский государственный технический университет»;

Легкого Павла Николаевича — первым заместителем министра информации;

Красинского Алексея Дмитриевича — директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;

Гусева Игоря Владимировича — директором Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации;

Чайковского Александра Ивановича — генеральным директором государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам»;

Хвалько Георгия Николаевича — управляющим делами Брестского облисполкома.



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