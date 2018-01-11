Донорство может стать безвозмездным уже в следующем году

22 мая 2018, 15:39

Ежедневно по всей стране более полутора тысяч человек сдают кровь. Таким тихим подвигом каждый из них помогает сразу нескольким людям, ведь из одной дозы выделяется три ценных компонента – тромбоциты, плазма и, собственно говоря, сама кровь. Международные организации здравоохранения призывают к развитию исключительно добровольного безвозмездного донорства. А Мельбурнская декларация, принятая в 2009 году, ставит вопрос ребром: к 2020 году обеспечить 100-процентное бесплатное донорство во всем мире. Согласитесь, задача не из легких. Сегодня идеальный показатель соблюдается лишь в 60 странах мира, и нашей страны в числе этих государств пока нет. Но это лишь вопрос времени. Корреспондент «Рэспублікі» узнала, как идет подготовка нового Закона «О донорстве крови и ее компонентов», когда он вступит в силу и каких новшеств стоит ожидать нашим донорам.

С утра в коридорах РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий яблоку негде упасть. Одни пациенты терпеливо выжидают, когда подойдет их очередь на сдачу крови, другие примостились на мягких диванчиках уже после процедуры.

– Когда моя жена забеременела в первый раз, нас предупредили, что роды будут тяжелые. Чтобы хоть как-то поддержать любимую, я решил тогда сдать кровь, – делится историей своей мотивации сотрудник Национальной академии наук Александр Довнар в то время, пока беззвучно качает жидкость из тела «кровожадный» насос.

Минчанин уже одиннадцать лет подряд безвозмездно сдает кровь. Он уверен, что таким образом он обязательно спасет чью-нибудь жизнь. Разве это идет в сравнение с материальной выгодой? «Ну, это смотря с какой стороны посмотреть», – в один голос возразят прагматики. Может, оно и так, если учесть, что стоимость одной процедуры сдачи крови или ее компонентов варьируется в пределах от 92 до 230 рублей.

Начиная с 2013 года Минздрав подготовил и утвердил ряд нормативно-правовых актов, в которых акцент делался на поддержке добровольного безвозмездного донорства. Так, за пять лет количество добровольных безвозмездных донаций у нас выросло в 16 раз, и сегодня каждый четвертый донор, по сути, стал безвозмездным. Лидером по сдаче крови на альтруистских началах был и остается Брестский регион – здесь уровень безвозмездных донаций никогда не опускался ниже 40 процентов.

Сегодня в стране насчитывается около 96 000 доноров крови и ее компонентов, которые ежегодно участвуют в донациях крови, плазмы и тромбоцитов. Такая активность позволяет заготовить почти 24 литра крови на тысячу человек. Для сравнения: по нормативам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) этот показатель должен быть не меньше 20 литров. Как видим, страна полностью обеспечена гемопродуктами, поэтому в закупке их за рубежом надобности нет. Поставлять на экспорт излишки крови также запрещено законодательством. Кстати, в новом законопроекте этот пункт останется незыблемым.

Как пополняются ряды

Чтобы стать донором крови, понадобится немного побегать. Для начала нужно получить справки о состоянии здоровья в участковой поликлинике. Возможно, в таком случае придется наведаться к врачам, у которых давно не были, и обязательно пройти флюорографическое обследование. После этого необходимо записаться и попасть на прием к трансфузиологу в любом пункте сдачи крови – в стране таких около 50.

Процедура регистрации для корпоративного донора (когда она выполняется в выездных условиях на предприятиях, в учреждениях) гораздо проще: он может сдать кровь без каких-либо справок. Просто потом каждая донация отдельно тестируется на маркеры инфекции, которые могут передаваться с кровью.

– Четверть всех гемотрансфузий происходит со второй положительной группой крови. Она самая распространенная. Более редкие – четвертая отрицательная и первая отрицательная группы крови. Кстати, обладатели первой группы – универсальные доноры, их кровь пригодна для любого реципиента и любой процедуры, то ли это неотложная трансфузиологическая помощь, то ли обменное переливание крови, то ли детская трансфузия, – вводит в курс дела заместитель директора по трансфузиологии РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Лариса Гущина.

За стандартную донацию человек теряет почти пол-литра цельной крови. А чтобы получить 600 миллилитров плазмы, через автоматический сепаратор проходит около литра крови. Восемь доз тромбоцитов – это примерно четыре литра пропущенной крови.

По нормативам кровь можно сдавать с интервалом раз в два месяца, плазму – через каждые две недели. Дело в том, что железо в структуре гемоглобина цельной крови восстанавливается гораздо дольше белков плазмы. Сегодня по всей стране насчитывается более 65 000 людей, награжденных знаком «Почетный донор». Это те доноры, кто безвозмездно сдавал кровь 20 раз либо 40 раз ее компоненты.

Сергей Карпица пришел на первую в своей жизни донацию пятнадцать лет назад по совету товарища: мол, и дело полезное сделаешь, и деньги получишь. С тех пор компенсационные выплаты стали приличным подспорьем к зарплате мужчины.

– Я сдаю плазму крови через каждые две недели. За раз получаю около 130 рублей. Плюс ко всему – оплачиваемый выходной и бесплатное питание в этот день. О грядущих нововведениях в законодательстве слышал. Скажу честно: если государство будет вместо донорских выплат предоставлять нам какие-то альтернативные гарантии типа оплаты услуг ЖКХ или бесплатного проезда, то, безусловно, продолжу сдавать кровь. В противном случае – увы, – не скрывает 49-летний минчанин.

Универсальный закон

Над законопроектом «Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов» представители Минздрава и депутаты начали работать в начале этого года. Специалисты уверены: благодаря обновленной законодательной базе наша страна к 2020 году полностью перейдет на безвозмездное донорство. Звучит оптимистично. Интересно, неужели люди, привыкшие получать деньги за собственную кровь, и в самом деле со временем смогут отказаться от компенсаций?

Первая и, наверное, самая важная новация, которая ждет наших доноров, – уход от оплаты при донациях цельной крови и предоставление других возможностей, в том числе компенсация восполнения энергетических затрат в междонационный период. Лишь плазму крови можно будет сдать как на безвозмездной, так и на платной основе. Дело в том, что с активным развитием биотехнологий большая часть плазмы идет на производство лекарственных средств, а не на переливание. Доноры, в свою очередь, должны быть информированы об этом и делать свой выбор самостоятельно.

Не менее важным постулатом нового закона станет создание единой республиканской базы доноров. Что она собой представляет? На каждого «дарителя» крови заводится единый медицинский документ, доступный благодаря информационным технологиям в любом пункте сдачи крови. В этом электронном файле будут храниться все сведения о перенесенных человеком заболеваниях, его визитах к врачу, прививках, принимаемых лекарствах и т.д. Такая база позволит уйти от справок о состоянии здоровья, которые сейчас раз в полгода обязаны предоставить доноры, и намного уменьшит время процедур.

Также в новом документе особое внимание будет акцентироваться на требованиях к качеству конечных компонентов крови и безопасности гемопродуктов. Целая глава закрепит стандарты безопасности и пропишет хай-тек-технологии, к которым в конечном счете должны будут прийти все организации службы крови в стране. Плюс ко всему на законодательном уровне закрепятся полномочия волонтеров в сфере донорства, официально будет узаконена возможность поддержки донорства со стороны исполнительной власти, различных коммерческих и некоммерческих организаций.

Гарантия на освобождение от работы в день донации с сохранением среднего заработка и питание в день процедуры по-прежнему останется применимой ко всем донорам.

Зато знак «Почетный донор» смогут получить только безвозмездные доноры. Причем значительно расширится список гарантий для них – добавятся скидки на лекарства и санаторно-курортное лечение в размере 50 процентов. Также сохранятся и все предыдущие гарантии: трудовой отпуск в летнее или другое удобное время, повышение пенсии по достижении общеустановленного пенсионного возраста.

Сейчас новый законопроект поступил на рассмотрение во все министерства страны. А уже в июне, после учета предложений и дополнений, планируется его общественное обсуждение. Если все пойдет по плану, уже на осенней сессии Парламента документ заслушают и примут, а в законную силу он вступит в середине 2019 года.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала газеты «Рэспубліка», автор Вероника Уласевич