Минфин и МНС разъяснили порядок оказания аудиторскими организациями, аудиторами-ИП услуг без получения статуса налогового консультанта

24 мая 2018, 14:25

Указ Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 338 «О налоговом консультировании» (далее – Указ) вступил в силу 24 декабря 2017 года. В соответствии с Положением о налоговом консультировании, утвержденным этим Указом, налоговое консультирование включает:

консультирование по вопросам налогообложения, в том числе в части применения налогового законодательства в конкретных ситуациях с учетом обстоятельств, имеющихся у консультируемого лица, подготовку рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения, включая определение оптимальных решений;

оказание услуг по ведению бухгалтерского и (или) налогового учета, составлению отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных документов, в том числе жалоб;

представительство интересов консультируемых лиц в налоговых правоотношениях в налоговых и иных государственных органах, организациях на основании договора возмездного оказания услуг по налоговому консультированию.

Деятельность по налоговому консультированию подлежит осуществлению в соответствии с условиями и требованиями, установленными Указом, и может осуществляться физическими лицами, получившими квалификационный аттестат налогового консультанта, являющимися членами Палаты налоговых консультантов и зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, а также коммерческими организациями, в штате которых состоят работники, являющиеся налоговыми консультантами.

Вместе с тем ряд вопросов, отнесенных Указом к компетенции налоговых консультантов, рассматриваются аудиторскими организациями, аудиторами-ИП в ходе оказания аудиторских и профессиональных услуг в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон). Так, в частности:

при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности аудит расчетов с бюджетом является одним из вопросов, подлежащих проверке в ходе обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности «Планирование аудита», утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04.08.2000 № 81;

в рамках оказания аудиторских услуг по проведению аудита по специальным аудиторским заданиям в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности «Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию», утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23.01.2002 № 8, аудиторские организации, аудиторы-ИП проводят аудит достоверности налоговой декларации (расчета);

выполнение заданий по компиляции финансовой информации в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности «Задания по компиляции финансовой информации», утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.06.2015 № 32, с целью оказания содействия в подготовке субъектами хозяйствования различной финансовой информации, в частности, в составлении налоговых деклараций (расчетов).

Кроме того согласно статье 16 Закона аудиторские организации, аудиторы-ИП помимо осуществления аудиторской деятельности могут оказывать с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь ряд профессиональных услуг, перечень которых включает, в частности, ведение, постановку и восстановление налогового учета, составление налоговых деклараций (расчетов), консультационные услуги, в том числе, по вопросам налогообложения.

Подпунктом 1.5 пункта 1 Указа установлено, что его действие не распространяется на оказание услуг аудиторскими организациями и (или) аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве ИП, при оказании ими аудиторских и профессиональных услуг. В этой связи, в рамках законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность, аудиторские организации, аудиторы-ИП вправе оказывать аудиторские и профессиональные услуги в части изложенных выше вопросов, без получения статуса налогового консультанта.

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