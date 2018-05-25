Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила 921 рубль

25 мая 2018, 8:39

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в апреле 2018 г. составила 921 руб., сообщили в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь.

Темп роста к соответствующему периоду 2017 г. составил 112,7 %.

Столица в разрезе регионов лидирует по данному показателю: средняя зарплата работников Минска за апрель составила 1 275,3 руб. (темп роста к апрелю 2017 г. - 109,5 %). В Минской области она достигла 922 руб. (112,1 %), в Гомельской - 836,1 руб. (114 %), Брестской - 794 руб. (114,6 %), Гродненской - 794,6 руб. (114,4 %). Средний заработок в Витебской области - 782,8 руб. (115 %), в Могилевской - 775,7 руб. (113 %).

В марте текущего года средняя заработная плата составляла 926,8 руб.

Структура наиболее высокооплачиваемых сфер экономической деятельности не изменилась. Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в апреле 2018 года сложилась в отрасли информации и связи (2 647,7 руб.), в основном за счет специалистов сферы информационных технологий и обслуживания (3 699,3 руб.).

В лидерах также такие виды деятельности, как воздушный транспорт (2 465,7 руб.), производство химических продуктов (1 676,1 руб.), кокса и продуктов нефтепереработки (1 675,3 руб.), горнодобывающая промышленность (1 598 руб.), финансовая и страховая деятельность (1 596,5 руб.), профессиональная, научная и техническая деятельность (1 214,3 руб.).

Меньше всего начислено в апреле работникам сферы сельского хозяйства (668,8 руб. в растениеводстве и 629,9 руб. в животноводстве), рыболовства и рыбоводства (618,3 руб.), производства текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха - 661,6 руб., услуг по временному проживанию и питанию - 644,9 руб., работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (536,9 руб.), творческой деятельности и развлечений (580,6 руб.), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (521,8 руб.), парикмахерских и салонов красоты (474,8 руб.).

Источник: БЕЛТА.