В Беларуси сократилось пособие по безработице. Что можно купить за эти деньги

28 мая 2018, 8:33

Средний размер пособия на одного безработного в апреле сократилось до 27,5 рубля.

Эта сумма составляет 13,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Месяцем ранее среднее пособие по безработице было на уровне 28,08 рубля.

Что же можно купить на эту сумму?

На 27,5 рубля можно купить, к примеру, 2,3 килограмма бескостной говядины или 2,9 килограмма бескостной свинины, 4 килограмма вареной колбасы высшего сорта, около 21 литра пастеризованного молока, около 15 килограммов гречки, около 34 килограммов картофеля, около 30 килограммов моркови. Расчеты мы произвели по средним ценам по стране в апреле этого года, которые приводит Белстат.

На эти деньги можно около 9 раз пообедать в столовой. По данным Белстата, обед в столовой из 4 блюд обойдется в 3 рубля.

Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — отмечал ранее начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.

— Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников.

Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.

Напомним, в Беларуси на начало мая было 21 758 безработных. Это почти на 1,1 тысячи человек меньше, чем месяцем ранее. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5%. При этом в Беларуси рекордно выросло число вакансий.

На начало мая в Беларуси не хватало 65 662 работника — больше 3 предложений на одного безработного. Это почти на 5,1 тысячи вакансий больше, чем месяцем ранее. Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет.

Спрос на работников по рабочим профессиям составил 61,4% от общего числа вакансий (годом ранее — 53%).

Напомним, на начало этого года в Беларуси было 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY









