"Пенсионный калькулятор" на портале соцзащиты пользуется спросом - Минтруда

28 мая 2018, 8:33

Калькулятор расчета пенсии на Национальном интернет-портале социальной защиты пользуется спросом. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Национальный интернет-портал социальной защиты работает в тестовом режиме с лета 2017 г. Он был разработан для повышения эффективности взаимодействия органов и организаций социальной защиты с населением. На нем представлена информация, электронные услуги и сервисы, относящиеся к социально-трудовой сфере. Особым спросом у посетителей сайта пользуется услуга "Пенсионный калькулятор", с помощью которого можно по заданным параметрам онлайн примерно рассчитать, какой будет пенсия.

"Интерес к калькулятору есть. Потому что каждому интересно знать, чего ожидать после окончания трудовой деятельности или при достижении определенного возраста. Граждане не знают законодательство досконально, чтобы рассчитать размер пенсии самостоятельно. Потому мы и предложили такой функционал для широкого доступа, - пояснила начальник управления информационных технологий Минтруда Елена Кирейкова. - Но нужно понимать, что расчет на портале примерный".

На онлайн-калькуляторе можно рассчитать пенсию по возрасту, по случаю потери кормильца, по инвалидности, узнать размер социальной пенсии. Для этого нужно ввести ряд параметров (в каждом случае они свои): о стаже, индивидуальном коэффициенте заработка, группе инвалидности, указать пол и возраст, работаете ли в данный момент и некоторые другие нюансы.

К примеру, если мужчина-пенсионер с 35-летним стажем и индивидуальным коэффициентом заработка 1,5 в данный момент уже не работает, то его трудовая пенсия должна составлять примерно 335 руб. К слову, точная величина коэффициента рассчитывается с помощью программного обеспечения за последние 24 года работы (показатель ежегодно увеличивается, в 2019 году будут учитываться уже 25 лет), причем выводится из месячного показателя. Он представляет собой отношение полученной за месяц "грязными" зарплаты к средней по стране за тот же период. То есть самостоятельно вычислить индивидуальный коэффициент непросто. Но можно примерно представить, насколько ваша зарплата "грязными" отличается от средней по стране. Если она на том же уровне, то коэффициент составит 1, если больше в два раза - 2, меньше на четверть - порядка 0,7.

Помимо калькулятора предусмотрены еще и услуги подачи электронного обращения, онлайн-заявки на выдачу ряда справок (доступна физическим лицам, которые авторизовались с помощью электронно-цифровой подписи), записи на прием в любой орган либо организацию социально-трудовой сферы.

Пока портал продолжает работать в тестовом режиме, Минтруда и соцзащиты предлагает пользователям высказывать свои замечания и предложения по улучшению сервиса.

Источник: БЕЛТА.