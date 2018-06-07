Как взрослому отдохнуть в санатории, а ребенку в пионерском лагере — дешевле и с помощью государства 11 июня 2018, 9:17 В год в стране продается около 1 млн 300 тысяч путевок в санатории, из них более 700 тысяч приобретены с использованием государственных средств. То есть белорусы получают их на работе за неполную стоимость. О том, как набраться сил в санатории или оздоровиться в детском лагере, воспользовавшись помощью государства, рассказал Алексей Желенков, заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Как попасть в санаторий, получив дотацию государства? — Согласно Указа Президента от 28.08.2006 № 542 все дети имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний. Взрослые тоже могут отдохнуть в санатории бесплатно, правда, не все, а только некоторые категории граждан. Например, неработающие инвалиды I и II группы. Взрослые, которые работают и платят взносы в ФСЗН, при наличии медицинских показаний имеют право на санаторно-курортное лечение с частичной оплатой стоимости путевки в зависимости от размеров получаемого денежного дохода. Чтобы взрослому получить такую путевку для себя и бесплатную путевку по медпоказаниям для ребенка, у человека на работе должна быть создана комиссия по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, которая распределяет приобретенные и удешевленные за счет государственных средств путевки. Чтобы установить, есть ли у вас медицинские показания для оздоровления в санатории, надо пойти в поликлинику по месту жительства. Медики это определят и выдадут соответствующую справку о состоянии здоровья. При этом показания для такого оздоровления не критичные, человек не обязательно должен быть инвалидом, чтобы поехать в санаторий. Если человек не абсолютно здоров, есть основания полагать, что он нуждается в лечении в санатории. Такие основания определяются постановлением Минздрава от 31.05.2006 № 38. Например, на это имеют право люди с гастритом и дуоденитом, язвой 12-перстной кишки, язвой желудка, варикозным расширением вен. Как создать на работе комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения? — Создать комиссию может любая организация независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Нужно, чтобы руководитель организации написал приказ о создании такой комиссии в составе не менее трех человек, включая председателя, лицо, ответственное за хранение и выдачу путевок, и других членов комиссии. В организациях, где работает менее пяти человек, назначается лицо, ответственное за организацию санаторно-курортного лечения и оздоровления. Затем с копией этого приказа и другими документами надо обратиться к специалисту Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту юридического адреса вашей организации. Среди других документов, которые нужно принести, — справка о численности работников, где будут указаны те, кто имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение, например инвалиды и участники ВОВ, и справка из ФСЗН о том, что компания уплачивает страховые взносы и не имеет задолженности. Специалисты республиканского центра есть в каждом регионе страны и районе Минска. Сведения о них есть на сайте Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Регистрация комиссии бесплатная, причем ее регистрируют моментально: вы принесли документы, и она уже зарегистрирована. Сколько будет стоить такая путевка? — Сегодня реальная средняя стоимость путевок в санаторий, которые приобретаются республиканским центром в рамках проведения открытых конкурсов, ниже рыночной на 30% и более. По факту средняя стоимость путевки около 650 рублей на 18 дней для взрослых и на 21 день для детей. Размер оплаты зависит от средней заработной платы по стране и средней зарплаты человека в течение последних 12 месяцев перед выдачей путевки. Однако тенденция такая: чем больше зарплата, тем больше и оплата. Например, если у нас средняя заработная плата по стране 920 рублей, а у человека зарплата 800 рублей, то за путевку он заплатит в период с 1 мая по 31 октября — 30%, и 20% от стоимости — в другой период. Если человек зарабатывает 2000 рублей, то он будет платить 70% с 1 мая по 31 октября и 50% в остальное время. Может ли человек сам выбирать санаторий? — И да, и нет. Путевки распределяются по медицинским показаниям, а не по конкретным санаториям. Человек просто поедет в санаторий определенного профиля. Если по болезням органов дыхания у нас проходит белорусский санаторий в Сочи, это не значит, что именно туда человек и поедет. Все зависит от результатов проводимых республиканским центром закупок услуг по санаторно-курортному лечению населения: путевки приобретаются не в каждый санаторий и в пределах выделенного финансирования и предложенных исполнителями объемов. Так что это может быть практически любой санаторий страны. Естественно, имеется некоторая вариативность, но главное, чтобы санаторий соответствовал медицинским показаниям. Сколько придется ждать такую путевку? — Заявки на санаторно-курортное лечение комиссиями подаются на каждый следующий квартал, и если путевка есть, то она выделяется в следующем квартале. Иногда бывают ситуации, когда приходится подождать, и человек, например, поедет в санаторий не в третьем квартале, а в четвертом. Это происходит из-за сезонно высокого спроса на путевки летом. Путевки распределяются в зависимости от количества сотрудников в организации. Чем больше человек работает, тем больше уплачивается взносов в ФСЗН и, соответственно, организации больше выделяется путевок. У МТЗ и МАЗа больше шансов получить большое количество путевок, чем у небольшой организации или индивидуального предпринимателя. Может ли человек за счет госсредств поехать в частный санаторий? — Да, если такие санатории будут участвовать в нашем конкурсе по закупке услуг. У нас нет ограничений, кто именно может в нем участвовать. Если организация предлагает путевки с хорошим соотношением цены и качества, то мы их приобретаем и распределяем. Если взрослый хочет в санаторий, но у него нет медпоказаний, может быть удешевление путевки за счет госсредств? — Нет, потому что в таком случае нет для этого оснований. Санаторий — это организация здравоохранения, и основной смысл пребывания в нем состоит именно в получении качественных медицинских услуг по имеющемуся профилю заболевания. При этом санаторно-курортные организации республики развивают и дополнительные услуги, в том числе СПА. В целях повышения доступности названных услуг для населения государство не облагает путевки в свободной реализации налогом на добавленную стоимость. Как часто можно ездить в санаторий по приобретенным государством путевкам? — Работающие граждане могут это делать не более одного раза в год. Инвалиды 1−2-й группы без дополнительных оснований — не более одного раза в два года, но они ездят туда бесплатно. Как ребенку попасть в детский лагерь с удешевлением путевки? — На работе у родителей также должна быть комиссия по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Если она есть, то родители находят лагерь, куда планируют направить ребенка, связываются с его администрацией и уточняют, есть ли там места. Если они есть, то стоимость путевки за минусом размера удешевления вносится работником на расчетный счет места работы и перечисляется в лагерь. При этом размер родительской оплаты даже с учетом доплат профсоюзов, нанимателя и из иных источников не может быть менее 10% от полной стоимости путевки. Размер удешевления стоимости путевки определяется в зависимости от финансирования и планового количества детей, которые будут отдыхать в лагерях. Сегодня эта сумма составляет 185 рублей для лагерей с круглосуточным пребыванием, это чуть более 40% от прогнозируемой стоимости путевок. По нашим прогнозам, средняя полная стоимость путевки в детский лагерь на 18 и более дней в среднем по республике составит около 430 рублей. При этом в Минске она может быть несколько выше, а в регионах, соответственно, ниже. Как ребенку попасть в дневной школьный лагерь? — Чтобы это сделать, родители должны обратиться в администрацию школы с заявлением и просьбой принять ребенка в лагерь. Размер удешевления стоимости путевки в школьный лагерь на 18 дней составляет 76 рублей при полной стоимости путевки 93−95 рублей.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY

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