Проект закона о донорстве крови и ее компонентов разрабатывается в Беларуси

11 июня 2018, 15:14

Проект закона о донорстве крови и ее компонентов разрабатывается в Беларуси, сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.

"Действующий закон "О донорстве крови и ее компонентов" был принят 30 ноября 2010 г. За прошедшие годы изменилась ситуация в области донорства, возникли вопросы, связанные с практикой применения законодательных актов и их несогласованностью, появились пробелы в правовом регулировании. В связи с этим возникла необходимость совершенствования законодательного регулирования общественных отношений в этой области. В настоящее время члены межведомственной рабочей группы разрабатывают проект закона "Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов". Планируется, что к лету следующего года этот законопроект уже будет принят во втором чтении", - сказала Людмила Макарина-Кибак.

Положения законопроекта будут направлены на обеспечение правовых, организационных, экономических и социальных основ государственного регулирования донорства в Беларуси в целях организации обращения крови, ее компонентов, охраны здоровья доноров, пациентов, защиты их прав и законных интересов. "Сегодня в Беларуси одной из серьезных проблем системы здравоохранения является отсутствие современного отечественного производства лекарственных средств из плазмы крови, способного в промышленных объемах осуществлять переработку плазмы и выпуск необходимой продукции. Для решения проблемы предлагается установить достаточно широкую сферу действия закона о донорстве. Предполагается, что закон должен комплексно регулировать отношения, связанные как с донорством, так и с промышленным производством биологических лекарственных средств и медицинских изделий из крови и ее компонентов", - отметила депутат. Наряду с этим Совет Министров наделяется необходимыми полномочиями по регулированию вопросов контрактного производства лекарственных средств из крови и ее компонентов.

Для своевременного выявления случаев нарушения законодательства о донорстве, предупреждения и выявления случаев причинения вреда жизни или здоровью доноров при выполнении ими донорской функции и пациентов при медицинском применении крови определяется статус трансфузиологического надзора. Кроме того, законопроектом будут закреплены современные технологии повышения безопасности крови и ее компонентов для жизни и здоровья пациентов.

Проектом закона предусматривается комплексное регулирование вопросов применения в отношении доноров вспомогательных медицинских технологий. "Ранее положения, связанные с гарантиями и компенсациями при применении в отношении доноров данных технологий, на уровне законодательных актов отсутствовали", - добавила Людмила Макарина-Кибак.

Также документом детализирован перечень мероприятий по пропаганде, организации и развитию донорства, урегулирован статус общественного координационного совета в области донорства и вводится институт волонтерства. "Это позволит более активно привлекать граждан к участию в регулярном добровольном безвозмездном донорстве", - подчеркнула депутат.

Кроме того, предполагается ввести запрет на реализацию компонентов крови, заготовленных в Беларуси, в другие государства, а донорскую кровь полностью исключить из объектов гражданско-правовых сделок, за исключением сделок, носящих безвозмездный характер. "Аналогичный запрет законодательно закреплен в России", - отметила Людмила Макарина-Кибак.

Также законопроектом значительно расширен социальный пакет безвозмездного донорства и закреплен принцип 100-процентного безвозмездного донорства крови. "Возможность сдачи за плату предполагается сохранить исключительно для доноров компонентов крови и фармацевтических субстанций", - пояснила депутат. Донорам, сдающим компоненты крови на возмездной основе, предлагается гарантировать возможность получения бесплатного питания перед и после донации, освобождение от работы в день выполнения донорской функции, выплаты за сданные компоненты крови и фармацевтические субстанции. Одновременно предусматриваются дополнительные гарантии донорам, сдавшим кровь или ее компоненты на безвозмездной основе. Также предлагается значительно расширить социальный пакет граждан, награжденных нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь".

Источник: БЕЛТА.