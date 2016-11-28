Минтруда и соцзащиты: при назначении государственной адресной социальной помощи обеспечивается индивидуальный подход

14 июня 2018, 12:49

При назначении государственной адресной социальной помощи обеспечивается индивидуальный подход. Об этом сегодня на онлайн-конференции "Государственная адресная социальная помощь" сообщила начальник отдела организации социальной помощи и по делам ветеранов главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда и соцзащиты Галина Лазаренко.

"Законодательством по государственной адресной социальной помощи установлены дополнительные условия, позволяющие оценить объективность того, насколько гражданин нуждается в такой поддержке, - отметила Галина Назаренко. - Решение о предоставлении помощи принимается районной комиссией, созданной местным исполнительным и распорядительным органом. Поэтому в каждом конкретном случае, чтобы уточнить такую возможность, следует обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства". Малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде ежемесячного и единовременного социальных пособий. Ежемесячное социальное пособие предоставляется гражданам, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за помощью, по объективным причинам ниже критерия нуждаемости (с 1 мая 2018 года - Br206,58).

За единовременным социальным пособием могут обратиться граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 150% критерия нуждаемости (с 1 мая 2018 года - Br309,87).

Ответы на вопросы о порядке обращения за государственной адресной социальной помощью, ее видах и условиях предоставления давали заместитель Министра труда и социальной защиты Александр Румак, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Мария Горбацевич и начальник отдела организации социальной помощи и по делам ветеранов главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда Галина Лазаренко.

Жительница Новогрудка, семье которой назначено ежемесячное социальное пособие на два месяца и составлен план по улучшению материального положения, поинтересовалась, сможет ли она повторно обратиться за пособием, если план не будет по каким-либо причинам выполнен. "В случае невыполнения мероприятий по улучшению материального положения по субъективным причинам при повторном обращении семья утрачивает право на получение ежемесячного социального пособия", - ответил Александр Румак.

Галина Лазаренко, отвечая на один из вопросов по теме, пояснила: чтобы подтвердить доходы, полученные от предпринимательской деятельности, для назначения ежемесячного социального пособия гражданин должен сам предоставить сведения о таком доходе, заверенные его подписью. Они включаются в среднедушевой доход семьи (гражданина). Интересовались граждане и условиями предоставления поддержки на продукты питания, подгузники для детей. Например, отец двойни спрашивал, какими продуктами питания будут обеспечиваться дети, сможет ли семья получать импортные смеси.

"Семьям при рождении и воспитании двойни и более детей государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания предоставляется безотносительно уровня дохода в натуральной форме на каждые 6 месяцев до достижения ребенком возраста двух лет. При этом выдаются только продукты отечественного производства. Такая помощь предоставляется на основании рекомендаций врача-педиатра по рациону питания ребенка в соответствии с его состоянием здоровья и с учетом примерных месячных наборов продуктов питания для детей раннего возраста, утвержденных постановлением Минтруда и соцзащиты и Минздравом", - пояснила Мария Горбацевич. Соответствующее заявление подается одним из родителей в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства или месту пребывания. При этом основным условием предоставления помощи является фактическое проживание ребенка по месту жительства родителей.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БелТА



