19 июня 2018, 7:51

Об этом заявила вчера на оперативном совещании в Мингорисполкоме Глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

«Мы приняли самые серьезные меры, предложили главе государства привлечь к ответственности ряд руководителей регионов за несвоевременную выплату заработной платы. И там ситуация изменилась. В Минске, к сожалению, количество предприятий, которые не выплачивают заработную плату, не уменьшается. Убыточные предприятия и выплата заработной платы – те направления, которыми должны заниматься местные органы власти», – сказала Наталья Кочанова.

Она поручила взять вопрос на жесткий контроль. «Если предприятие из месяца в месяц имеет проблемы с выплатой заработной платы, значит, нужно принимать более кардинальные меры к руководителям», – считает Глава Администрации Президента.

В целом, по ее словам, в городе отмечается положительная динамика социально-экономического развития, выполнены ключевые показатели эффективности работы, и по итогам полугодия нельзя допустить падения.

Как проинформировала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, в столице не выплатили заработную плату девять организаций, из них четыре строительной отрасли, четыре – без ведомственной подчиненности, одно предприятие, подчиненное Министерству промышленности. По заверению руководителей, задолженность будет погашена до 30 июня, а в большинстве организаций – до 19 июня.

«Вопрос находится на постоянном контроле в Мингорисполкоме и комитете по труду, занятости и социальной защите. Информация об организациях-должниках направлена в Департамент государственной инспекции труда, а также в прокуратуру Минска для принятия мер реагирования. С начала года к административной ответственности за невыплату заработной платы в установленные сроки привлечены 109 юридических лиц и 99 должностных лиц предприятий. В апреле объявлены выговоры пяти руководителям организаций, один руководитель освобожден от занимаемой должности», – отметила Жанна Романович.

Предприятия, допустившие задолженность, находятся в стадии санации или банкротства. На многих из них заработная плата работникам выплачена в размере 1,5 бюджета прожиточного минимума. По словам Жанны Романович, в течение месяца количество организаций-должников уменьшается, но в конце месяца к ним добавляются новые предприятия без ведомственной подчиненности. «Это говорит о том, что районные администрации должны проводить работу со всеми организациями, расположенными на территории района», – отметила Жанна Романович.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БелТА