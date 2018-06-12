В Беларуси остаются не закрытыми 76 тыс. вакансий. Какие зарплаты предлагают соискателям?

20 июня 2018, 8:40

Из практически 76 тысяч открытых в республике вакансий зарплату выше тысячи рублей готовы предложить лишь в 3,3 тысячи мест. Рекордное количество вакансий сохраняется на белорусском рынке труда. По состоянию на утро вторника, в республиканском банке вакансий насчитываются 75 938 свободных мест для работников. Какие сотрудники наиболее востребованы и кому готовы платить больше всего?

"По пятьсот" — 4,4% вакансий

Среди практически 76 тысяч открытых в республике вакансий зарплату от тысячи рублей предлагают лишь в 3344 местах — то есть 4,4% от общего числа.

Впрочем, не обходится и без казусов: в банке вакансий есть информация о поисках тракториста-машиниста на зарплату почти в 75 тысяч рублей. Очевидно, это ошибка: чиновники "включили" копейки в цифру до запятой.

Из вакансий, реально предлагающих самые высокие зарплаты, сегодня открыто место для будущего директора "Медицинской ресурсной компании". Здесь доход обещают от 12 790 рублей в месяц.

Авиакомпания "Белавиа" ищет себе командира воздушного судна — инструктора, зарплату такому специалисту готовы предоставить от 12 тысяч рублей.

Такую же зарплату может получить советник в компании-резиденте "Великого камня" — "CHINA MERCHANTS INVESTMENTS LIMITED". Необходим лишь опыт в логистике и международных компаниях, а также свободное владение английским и китайским языками. Ищут туда же и специалиста по развитию регионального сотрудничества — также на 12 тысяч рублей.

Нужны медсестры, учителя и повара

Беларуси нужны 2690 медицинских сестер. Зарплату им обещают от 66,25 рубля до 800 рублей — в зависимости от ставки, нанимателя, опыта работы и других деталей. Необходимы и более 2,5 тысячи врачей.

Также открыты в стране вакансии для 231 учителя, 387 воспитателей и 26 нянь.

В дефиците в Беларуси также повара — для них открыто 1514 вакансий. Зарплата — от 36,6 до 1600 рублей в месяц. Самые большие доходы обещают повару в гостинице "Пекин".

Открыты вакансии и для 1643 каменщиков, 1167 штукатуров, 3812 водителей и 1809 швей.

Примечательно, что заработную плату ниже 500 рублей в месяц предлагают в 51 838 мест, то есть в 68,26% от всех вакансий.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала Sputnik.by