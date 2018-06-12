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    • № 6, июнь 2018

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    Нацбанк с 27 июня снижает ставку рефинансирования до 10 % годовых

    20 июня 2018, 16:54

    С 27 июня ставка рефинансирования снижается с 10,5 % до 10 % годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности - с 11,75 % до 11,5 % годовых, сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь.

    Соответствующее решение было принято 20 июня правлением Национального банка на ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике. "Годовая инфляция замедляется. Прогноз развития ситуации в экономике, во внешней торговле, на валютном и депозитном рынках показывает, что формируемые денежно-кредитные условия обеспечат нахождение инфляции в рамках целевых параметров", - подчеркнули в Нацбанке.

    В мае 2018 г. прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,4 % при 5 % в апреле 2018 г. Годовая базовая инфляция замедлилась до 2,9 % (3,1 % в апреле), в т. ч. вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют.

    Во второй половине года ожидается некоторый рост инфляции с учетом более слабого дезинфляционного влияния внутренней экономики, а также возможного увеличения регулируемых цен. Формирование курса белорусского рубля вблизи равновесного уровня не будет оказывать давления на цены. Монетарные условия сохранятся близкими к нейтральным и продолжат обеспечивать достижение цели по ценовой стабильности. Ожидается, что по итогам года инфляция сложится около 5,5 %.

    Воздействие внутреннего спроса на динамику цен в среднесрочной перспективе оценивается как умеренное. Сдерживанию инфляции в среднесрочной перспективе будет способствовать постепенное снижение инфляционных ожиданий, происходящее под влиянием текущей умеренной динамики потребительских цен и ориентации денежно-кредитной политики на поддержание ценовой стабильности.

    Со стороны денежного предложения проинфляционные риски оцениваются на низком уровне. После ожидаемого ускорения в начале года прирост средней широкой денежной массы постепенно возвращается в целевой диапазон 9-12 %, в мае 2018 г. данный показатель составил 12,3 % в годовом выражении. Национальный банк продолжит формировать условия, которые поддержат возросшую готовность населения хранить сбережения в белорусских рублях, что также будет способствовать закреплению инфляции на целевом уровне.

    Следующее ежеквартальное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике планируется 19 сентября.

    Как сообщалось, ставка рефинансирования в Беларуси в предыдущий раз снижалась 14 февраля 2018 г. до 10,5 % годовых.

    Источник: БЕЛТА.

     

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