В Беларуси во исполнение поручений Президента существенно повысят зарплаты работников бюджетной сферы

31 августа 2018, 8:24

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко согласовал проект постановления Совета Министров "Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников", который подготовлен в целях повышения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, материальной поддержки отдельных ее категорий. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ подготовлен в соответствии с поручениями главы государства, которые направлены на достижение и удержание в 2018 г. средней заработной платы по стране на уровне 1 тыс. руб., а в бюджетной сфере - не ниже 80 % от данного уровня; а также на поэтапное повышение зарплаты отдельных категорий работников образования и здравоохранения в два раза в период 2018-2025 гг.

Проектом постановления предусматривается повышение с 1 сентября 2018 г. заработной платы отдельным категориям работников образования и здравоохранения за счет установления повышения тарифных ставок, окладов и доплат в дифференцированных размерах с учетом объема, сложности и результативности работы.

Педагогическим работникам (включая профессорско-преподавательский состав) и помощникам воспитателей предлагается установить повышение тарифных ставок, окладов на 20 %.

Для работников здравоохранения предусматривается установление: врачей и медицинских сестер - доплат в размере 20 % и 13 % соответственно, провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов - повышения окладов в размере от 40 % до 100 %.

Кроме того, предусматривается повышение с 1 октября 2018 г. тарифной ставки первого разряда с 34 руб. до 35,5 руб. работникам бюджетной сферы в целом.

В результате прирост расчетной заработной платы в октябре 2018 г. по сравнению с августом 2018 г. составит:

доцента учреждения образования - 72,1 руб., или 11,3 %;

учителя, имеющего 1 квалификационную категорию, - 64,7 руб., или 12,7 %;

помощника воспитателя - 55,1 руб., или 15,7 %;

врача хирургического профиля, имеющего высшую квалификационную категорию, - 128,6 руб., или 19,3 %;

медсестры операционной, имеющей 1 квалификационную категорию, - 63,7 руб., или 14,1 %;

провизора, имеющего 1 квалификационную категорию, - 178,4 руб., или 46,4 %;

фармацевта, имеющего 1 квалификационную категорию, - 98,8 руб., или 26,7 %.

Принятие постановления позволит в 2018 г. обеспечить достижение соотношения средней заработной платы в бюджетной сфере и по республике в целом за IV квартал на уровне не ниже 80 %, а также увеличить среднюю заработную плату педагогических работников на 13,5 % (соотношение составит 88%), врачей - на 19,1 % (соотношение - 144 %).

В результате принятия постановления средняя заработная плата работников бюджетных организаций за 2018 г. составит 742 руб., в т. ч. за декабрь - 858 руб., в среднем за IV квартал 2018 г. - 801 руб.

Источник: БЕЛТА.