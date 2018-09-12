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    • № 10, октябрь 2018

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    Депутаты внесли новое предложение в ТК в части материальной ответственности работников

    12 сентября 2018, 11:03

    Заместитель председателя Постоянной комиссии по труду, занятости и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Виталий Шилов во время круглого стола внес новое предложение касательно материальной ответственности работников для рассмотрения в законопроект изменений в Трудовом кодексе.

    "Я предлагаю социальным партнерам обсудить такой вариант: почему бы нам не предоставить нанимателю право, с учетом конкретных обстоятельств, при которых предприятию был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его возмещения. То есть дать нанимателю возможность решать самому, хочет он взыскивать с работника сумму ущерба или нет. Может, косвенная вина нанимателя тоже есть", - сказал Виталий Шилов.

    По действующему законодательству наниматель не имеет права не взыскать сумму ущерба с работника.

    Второе предложение депутата, непосредственно связанное с первым, касалось деятельности органов по рассмотрению трудовых споров.

    "Может, дать возможность комиссии по трудовым спорам (КТС), по своей инициативе либо заявлению сторон, с учетом степени, формы вины, конкретных обстоятельств и материального положения работника уменьшать размеры ущерба, подлежащего возмещению", - пояснил он.

    Предложение встретило одобрение со стороны заместителя председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елены Манкевич, которая добавила, что заодно следовало бы усилить позиции КТС.

    Заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов согласился, что предложение достойно рассмотрения, "но нужно учесть интересы всех сторон: и наемных работников, и собственников".

    Также Виталий Шилов отметил, что уже рассмотрена и одобрена норма, которая предусматривает освобождение работника от возмещения штрафов, наложенных из-за него на нанимателя.

    Введено понятие реального ущерба, который нанесен нанимателю и можно посчитать (раньше был гипотетический ущерб).

    Эти изменения, отметили участники беседы, стали возможны благодаря выработанной всеми сторонами слаженной позиции, которая была высказана Верховному суду. Только совместными усилиями предложение удалось продвинуть в законопроекте.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БЕЛТА

     

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