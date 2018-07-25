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    • № 10, октябрь 2018

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    В Беларуси ускорилась годовая инфляция. Как обстоят дела в других странах

    19 сентября 2018, 14:28

    В Беларуси в августе ускорилась годовая инфляция до 5%. На статистику повлияли подорожавшие свинина, топливо и алкоголь. TUT.BY посмотрел, как этот показатель отличается у нас и в других странах.

    В Беларуси в августе ускорилась годовая инфляция до 5%. Напомним, на протяжении июня и июля этот показатель держался на уровне 4,1%. В Нацбанке объясняют ускорение годовой инфляции «эффектом низкой базы прошлого года».

    В августе в Беларуси инфляция составила 0,1%. Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,6% (с начала года — на 2,6%), платные услуги — на 0,2% (с начала года — на 5,8%).

    Продовольственные в августе подешевели на 0,2%, а в целом в январе-августе подорожали на 1,7%. Напомним, в июле продовольственные товары подешевели на 0,5%.

    В России годовая инфляция в августе увеличилась до 3,1% по сравнению с июлем, сообщает Росстат. Заметнее всего за год подорожали непродовольственные товары, однако показатель остался такой же, как в прошлом месяце, — 3,8%.

    — В августе в 13 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,3% и более. При этом наибольший прирост цен отмечен в Республиках Алтай и Крым — 0,5% (в результате увеличения на 0,9% цен и тарифов на услуги в Республике Алтай и на 0,8% — на продовольственные товары в Республике Крым), — отмечает Росстат.

    Вместе с тем в 6 субъектах Российской Федерации потребительские товары и услуги стали дешевле на 0,3−0,5% из-за того, что цены на продукты питания снизились на 0,7−1,2%.

    В Украине в августе зафиксировали нулевой уровень инфляции. Годовая инфляция составила 9%

    В Казахстане — у нашего соседа по ЕАЭС — инфляция в августе составила 0,2%, годовая инфляция увеличилась до 6%.

    В еврозоне годовая инфляция упала до 2%, а в странах ЕС — до 2,1%, сообщаетЕвростат.

    Ниже всего инфляция была в прошлом месяце в Дании (0,8%), Ирландии и Греции(0,9%), выше всего — в Румынии (4,7%), Болгарии (3,7%), Эстонии (3,5%) и Венгрии(3,4%).

    В Литве этот показатель составил 1,8%, в Латвии — 2,8%, в Польше — 1,4%, в Эстонии — 3,5%.

    В марте Александр Лукашенко поручил правительству снизить инфляционные ожидания белорусов, которые были высокими.

    Тогда президент заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.

    — Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.

    По итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.

    Ранее Федерация профсоюзов Беларуси написала в Нацбанк письмо, в котором обозначила ряд актуальных проблем в экономике. Вместе с тем ФПБ волнуют вопросы соотношения роста цен и заработной платы, а также высокие инфляционные ожидания населения. В этой сфере остается ряд проблемных вопросов, которые требуют совместных решений заинтересованных органов, в том числе и Нацбанка.

    Напомним, в Беларуси выросло число тех, кто ожидает ускорения роста цен на товары и платные услуги. Это следует из обнародованных Нацбанком данных за август. Так, 17,6% белорусов считают, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет расти быстрее, чем сейчас. Для сравнения: в мае такого мнения придерживались 11% белорусов.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY

    Тематика: Инфляция
     

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