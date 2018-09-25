Средняя зарплата в Беларуси в августе увеличилась до 987,5 руб.

25 сентября 2018, 13:26

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в августе 2018 г. увеличилась до 987,5 руб.

В июле этот показатель составлял 973,8 руб.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за август сформировалась в размере 1 343,3 руб. (темп роста к августу 2017 г. - 111,3 %). В Минской области она достигла 1018,4 руб. (109,2 %), в Гомельской - 892,7 руб. (111,6 %), Гродненской - 857,6 руб. (110,5 %), Брестской - 853,2 руб. (110,6 %). Средний заработок в Витебской области - 846,7 руб. (112,8 %), в Могилевской - 833,2 руб. (109,2 %).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. возросла на 12,6 %.

Самый высокий рост реальной зарплаты отмечен в Гомельской и Витебской областях (соответственно на 13,9 % и 13,8 %), а в Минске этот показатель наименьший (рост на 11,2 %). Реальная заработная плата за август нынешнего года в среднем по республике составила 111 % к уровню августа минувшего года.

Структура наиболее высокооплачиваемых сфер экономической деятельности не изменилась. Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в августе сложилась в отраслях пассажирского воздушного транспорта (2 928,1 руб.), а также информации и связи (2 773,9 руб.), включая информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (3 846,3 руб.), вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2 197,6 руб.).

В лидерах и такие виды деятельности, как производство химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки, горнодобывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность.

Меньше всего начислено в августе работникам сферы рыболовства и рыбоводства (622,1 руб.), деятельности водного транспорта (676,2 руб.), в сфере административных и вспомогательных услуг (692 руб.), образования (616,8 руб.), работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (556,2 руб.), творческой деятельности и развлечений (581,3 руб.), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (550,6 руб.), парикмахерских и салонов красоты (558,7 руб.).

Источник: БЕЛТА.