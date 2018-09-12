Когда у папы выходной: кому предоставят дополнительный свободный от работы день

11 октября 2018, 12:28

На эти и другие вопросы отвечает главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Александр Шишко.

– Мы с супругой воспитываем трое детей в возрасте до 16 лет, жена находится в отпуске по уходу за ребенком. Положен ли мне как отцу один дополнительный свободный от работы день в неделю?

– В соответствии с абзацем 4 Инструкции о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка (утверждена постановлением Министерства труда и соцзащиты от 11.06.2014 г. № 34) одним из условий предоставления указанного дня является занятость другого родителя. К занятым гражданам в числе прочих относятся лица, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет. В вашем случае один из родителей находится в таком отпуске. Значит, дополнительный свободный от работы день в неделю при соблюдении остальных условий другому работающему родителю должен предоставляться.

– Мой муж официально работает строителем в России. В нашей семье трое несовершеннолетних детей. Имею ли я право на один свободный день в неделю у себя на работе?

– Да, если факт трудоустройства за рубежом подтвержден документально. В соответствии с Инструкцией о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка (утверждена постановлением Минтруда и соцзащиты от 11.06.2014 г. № 34) одним из условий предоставления указанного дня является занятость другого родителя. В случае, если факт занятости другого родителя документально не подтвержден, свободный день не предоставляется.

– Мы взяли на воспитание ребенка, оформили опекунство. В семье еще двое родных детей до 16 лет. Имеем ли мы с мужем право на предоставление дополнительного свободного от работы дня?

– Не имеете. В п.4 Инструкции о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка говорится, что опекуну (попечителю) свободный день в неделю предоставляется, если опека (попечительство) установлена над ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или над тремя и более детьми в возрасте до 16 лет. Вы оформили опекунство над одним ребенком, поэтому право на предоставление дополнительного свободного от работы дня в неделю у вас нет.

– Можно ли внести в коллективный договор свои правила по порядку оплаты социальных отпусков?

– Нельзя. Право работника на получение социальных отпусков (по беременности и родам; по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; в связи с обучением; в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС; по уважительным причинам личного и семейного характера) предусматривает законодательство о труде – ст.150 Трудового кодекса (ТК). И перечень социальных отпусков является исчерпывающим. Придуманные в организации дополнительные социальные отпуска с сохранением либо без сохранения заработной платы даже в целях улучшения положения работников по сравнению с законодательством о труде путем включения их в локальные нормативные правовые акты являются неправомерными. На время социальных отпусков сохраняется прежняя работа и в случаях, предусмотренных ТК или коллективным договором, соглашением, – заработная плата. Законодательство не предусматривает возможности для нанимателя предоставления работникам социальных отпусков с сохранением заработной платы, за исключением социального отпуска, предоставляемого на основании ст.191 ТК. Таким образом, предусмотреть в колдоговоре предоставление социальных отпусков с сохранением заработной платы или с другой формой оплаты невозможно.

– Каким образом произвести выплату заработной платы, начисленной работнику, который умер?

– Согласно ст.44 ТК трудовой договор подлежит прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае смерти работника. Ст. 77 ТК определено, что заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицам, которые находились на иждивении умершего на день его смерти. Требования о выплате зарплаты, пенсий, стипендий, других платежей могут быть предъявлены к обязанным лицам в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Если людей, которые имели бы право на получение сумм, не выплаченных умершему, нет, либо они не предъявили требований о выплате в установленный срок, то суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

– Я была в трудовом отпуске (24 дня), на период которого пришелся государственный праздник, причем он был в выходной день – в воскресенье. Должны ли мне продлить отпуск на 1 день?

– Нет, отпуск не продлят. В соответствии со ст.151 ТК продолжительность отпусков работников исчисляется в календарных днях. Государственные праздники и праздничные дни, которые выпадают на период трудового отпуска, в него не включаются и не оплачиваются. В вашем случае продолжительность отпуска не увеличилась, а составила те же 24 календарных дня.

– Можно ли уволить работника по истечении срока действия контракта, если он находится на больничном?

– Можно. В соответствии с п.2 ст.35 ТК истечение срока контракта является основанием для его прекращения, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. В период временной нетрудоспособности не допускается расторжение трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя. Но поскольку увольнение по п.2 ст.35 ТК не является увольнением по инициативе нанимателя, то гарантии, установленные ч.2 ст.43 ТК, не действуют. Контракт прекращается в последний день его действия независимо от того, на какой день (рабочий или выходной) приходится его окончание. Увольнение работника по этому основанию не исключается в период временной нетрудоспособности либо пребывания в отпуске. Нужно иметь в виду: если работник не уволен в день истечения срока контракта, то контракт преобразуется в трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов Алены Синевич, официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси