Уровень занятости населения в возрасте 15-74 лет составляет 68 % - Белстат

24 октября 2018, 10:38

Уровень занятости населения Беларуси в возрасте 15-74 лет в июле-сентябре этого года составил 68 %, причем среди мужчин этот показатель выше. Таковы данные выборочного обследования домашних хозяйств, которое Белстат провел в целях изучения проблем занятости населения, сообщили в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь.

"Уровень занятости, то есть отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет, в третьем квартале этого года составил 68 %. А уровень безработицы, рассчитанный в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), - 4,7 % от численности рабочей силы", - рассказали в Белстате. Среди мужчин эти показатели оказались на отметках 72 % и 5,7 %, среди женщин - 64,4 % и 3,6 % соответственно. В городах уровень занятости несколько ниже, чем в сельской местности (67,8 % против 68,8 %), а безработица - 4,9 % против 3,5 % соответственно.

Больше всего работающих среди людей в возрасте от 25 до 54 лет (особенно 30-39 лет - уровень занятости от 92,4 % до 92,6 %). Среди обладателей высшего образования имеют работу 81,9 %, среднего специального - 71,4 %, профессионально-технического - 74,2 %. Уровень занятости у людей с общим средним образованием достигает 51,3 %, базовым - 18,2 %.

Выборочное обследование проводится в соответствии с методологией МОТ ежеквартально. При этом собирается информация о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам. Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и затрагивает 0,6 % от общего числа домашних хозяйств страны. Итоги распространяются на всю численность населения в обследуемом возрасте.

Источник: БЕЛТА.