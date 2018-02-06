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    • № 12, декабрь 2018

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    В Беларуси утверждено Положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания

    27 ноября 2018, 9:29

    Соотвествующее решение закреплено в Постановлении Совета Министров от 23 ноября 2018 г. № 850, вступающем в силу с 1декабря 2018 года.

     Положением определяется порядок предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, сетевого издания пользователей, размещающих информационные сообщения и (или) материалы на интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих комментирование.

    Предварительная идентификация пользователя осуществляется при регистрации им учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения.

    Владелец интернет-ресурса обеспечивает соответствие пользовательского соглашения (в том числе в части перечня собираемых персональных данных пользователя) требованиям законодательства Республики Беларусь.

    Пользовательское соглашение должно содержать предупреждение о недопустимости размещения пользователем на интернет-ресурсе сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь.

    Владелец интернет-ресурса осуществляет активацию учетной записи пользователя путем отправки кода активации в СМС-сообщении на указанный при заполнении пользовательского соглашения номер мобильного телефона пользователя или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя.

    При этом один номер мобильного телефона и (или) один комплект иных идентификационных данных могут быть использованы для регистрации не более одной учетной записи пользователя на каждом конкретном интернет-ресурсе.

    После активации своей учетной записи пользователь вправе размещать на интернетресурсе информационные сообщения и (или) материалы, включая комментарии к информационным сообщениям и (или) материалам иных пользователей данного интернетресурса, при условии авторизации на интернет-ресурсе (введения при входе на интернетресурс своего логина и пароля, указанных при регистрации).

    Пользователь имеет право в любое время расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение.

    Владелец интернет-ресурса предоставляет сведения по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»

     

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