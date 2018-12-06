Депутаты приняли в первом чтении поправки о создании аудиторской палаты

6 декабря 2018, 11:22

Палата представителей приняла сегодня в первом чтении поправки в закон об аудиторской деятельности. Законопроектом, в числе прочего, предлагается создать в Беларуси аудиторскую палату.

По словам члена Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Петра Вабищевича, планируется, что палата будет единым органом самоуправления аудиторских организаций и аудиторов - индивидуальных предпринимателей. Ее задача будет состоять в том, чтобы исключать случаи допуска на рынок недобросовестных аудиторов, заниматься контролем и внешней оценкой качества их работы.

Заниматься аудиторской деятельностью в Беларуси смогут только члены палаты. Она будет выносить им за нарушения предупреждения, приостанавливать членство, если выявленные недостатки не устраняются, или исключать их вообще, что означает утрату права заниматься аудиторской деятельностью.

Поправками предусмотрено также создание в Беларуси государственного реестра, в котором будет полная информация об аудиторских организациях и аудиторах-ИП. Его будут вести Министерство финансов и аудиторская палата.

Заместитель министра финансов Владислав Татаринович, представляя законопроект, отметил, что его нормы нацелены на формирование надлежащей правовой базы для аудиторской деятельности, создание условий для формирования единого рынка аудиторских услуг ЕАЭС. По словам Владислава Татариновича, в союзе готовится также проект соответствующего межправсоглашения.

Важной целью законопроекта замминистра назвал создание в Беларуси правовой основы для введения в действие международных стандартов аудиторской деятельности. Предполагается, что они будут обязательными при проведении аудита годовой финансовой отчетности, если она составлена по международным стандартам финансовой отчетности. Это дополнительно поспособствует созданию благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций.

Кроме того, в проекте закона прописаны требования к аудиторам, уточнены их обязанности, расширен перечень услуг, которые они будут оказывать. Так, составлять бухгалтерскую отчетность, налоговые декларации они смогут без получения статуса налогового консультанта. Законопроект призван усовершенствовать государственное регулирование аудиторской деятельности с учетом международного опыта и практики применения.

Палата представителей приняла также в первом чтении поправки в КоАП и ПиКоАП. Должностные лица Минфина и финансовых управлений местных органов власти наделяют правом составлять административные протоколы в отношении ИП, которые занимаются аудиторской деятельностью, не будучи включенными в реестр. Это будет считаться незаконной предпринимательской деятельностью. Введение этой нормы позволит защитить рынок от недобросовестных аудиторов. Она будет носить предупредительный характер.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелТА