Департамент госинспекции труда сможет в досудебном порядке рассматривать споры о ЧП на производстве

19 декабря 2018, 9:02

В законе об охране труда предлагается прописать, что работник, получивший производственную травму, имеет право при возникновении разногласий с работодателем обращаться не только в суд, но и в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, его обособленные подразделения. Об этом корреспонденту сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Депутаты готовят поправки в закон об охране труда. В числе новаций - закрепление нормы о возможности досудебного рассмотрения разногласий по вопросам расследования несчастных случаев на производстве государственными инспекторами труда Департамента госинспекции. Сейчас этим занимаются исключительно в суде. "Однако практика показывает, что такой порядок вызывает нарекания со стороны людей. Подать заявление в структурное подразделение департамента проще, чем подать иск в суд. При этом в первом случае человеку не нужно оплачивать услуги адвокатов. Суды загружены, и потому сроки рассмотрения таких заявлений увеличиваются. В то же время не удалось разгрузить и госинспекторов труда - ведь суд, рассматривая такие дела, все равно привлекает их в качестве специалистов", - отметил парламентарий.

Всего корректировка предстоит более чем 30 статьям действующего закона (всего их 44). Появятся и три новые - о государственной экспертизе условий труда, охране труда работников-надомников и домашних работников. "В законе предлагается прописать их права и обязанности, а также права и обязанности нанимателей. Это нововведение обеспечит предоставление таким работникам гарантии на охрану труда", - подчеркнул Олег Левшунов.

Законопроектом предлагается закрепить норму, предусматривающую, что Минтруда и соцзащиты и Минздрав устанавливают типовой перечень работ (профессий), при выполнении которых требуются предсменный медосмотр или освидетельствование на алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Речь идет о работах с вредными, опасными условиями труда или повышенной опасностью. Олег Левшунов пояснил, что подобный список из 14 видов работ и 45 профессий есть и сейчас, и он является постоянным. Если законопроект примут, то наниматели на основе типового перечня будут разрабатывать свои, чтобы обеспечить систематический контроль физического состояния работников.

Авторы законопроекта проанализировали практику проведения медицинских осмотров. Их предложение состоит в том, чтобы закрепить норму, по которой наниматель несет расходы по проведению медосмотров не только сотрудников, но также тех, кого он принимает на работу. "Если для ее выполнения требуется обязательный предварительный медосмотр, то люди должны направляться нанимателем в учреждение здравоохранения, с которым у него заключен договор. Тем самым они освобождаются от самостоятельной оплаты за медицинские услуги - вне зависимости от того, постоянную им работу предстоит выполнять или временную", - пояснил парламентарий.

Олег Левшунов отметил, что проект закона создает правовые предпосылки для развития законодательства об охране труда. Эффект от реализации документа проявится в сокращении производственного травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда и социальной защищенности работающих.

Источник: БЕЛТА.