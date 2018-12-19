Минздрав рассказал об изменениях при выдаче больничных

19 декабря 2018, 14:52

Минздрав рассказал, какие изменения внесены в порядок оформления и выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности.

Так, в связи с переходом на оформление листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) в форме электронного документа установлены новые формы этих документов и порядок их оформления. Вместе с тем определено, что бланки листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности), которые были изготовлены до вступления в силу нововведений, будут действительны до полного их использования на всей территории республики.

Уточнен круг лиц, которым выдается листок нетрудоспособности и справка о временной нетрудоспособности, а также детализированы случаи их выдачи. Людям трудоспособного возраста, не работающим и не состоящим на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных будет выдаваться справка о временной нетрудоспособности.

Предусмотрена выдача справки о временной нетрудоспособности тем, кто ухаживает за инвалидом I группы, в случае стационарного лечения лица, фактически осуществляющего этот уход.

Определен порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до трех лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае, если мать или лицо, фактически осуществляющее уход, одновременно работает на условиях неполного рабочего времени, или на дому, или обучается. В этом случае листок нетрудоспособности выдается только матери или тому, кто фактически ухаживает за ребенком. При этом предусмотрена возможность выдачи справки о временной нетрудоспособности иному лицу по уходу за больным ребенком в возрасте до трех лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет).

Есть возможность продлить листок нетрудоспособности (справку о временной нетрудоспособности) человеку, который осуществляет уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет), при оказании им медпомощи в стационарных условиях, на один день для проезда к месту жительства (пребывания) в связи с удаленностью организации здравоохранения и невозможностью в день выписки доехать домой.

Уточнен порядок определения необходимости ухода за ребенком-инвалидом при его санаторно-курортном лечении или медицинской реабилитации в соответствующих учреждениях. Теперь будет определяться необходимость в уходе за ребенком-инвалидом в возрасте до 10 лет, а также за ребенком-инвалидом в возрасте старше 10 лет с третьей или четвертой степенью утраты здоровья.

При решении вопроса о выдаче листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) в случае болезни матери не будет требоваться подтверждение о посещении ребенком детсада (учреждения образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательные программы дошкольного образования и спецобразования на уровне дошкольного образования).

Определен порядок выдачи документов, удостоверяющих необходимость в уходе за больным ребенком в амбулаторных условиях, который в период нуждаемости в уходе достиг 14-летнего возраста. При достижении им 14-летнего возраста листок нетрудоспособности (справка о временной нетрудоспособности) закрывается. Новый листок нетрудоспособности выдается как первичный. По окончании 7-дневного срока временной нетрудоспособности выдается справка о временной нетрудоспособности.

Нововведения вступают в силу с 31 января 2019 г.

Источник: БЕЛТА.