Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила 994 рублей

27 декабря 2018, 8:30

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре этого года составила 994 руб., сообщили в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь.

В октябре заработок белорусов в среднем составлял 999,7 руб.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за ноябрь сформировалась в размере 1375,3 руб. (темп роста к ноябрю 2017 г. - 112,8 %). В Минской области она составила 994,7 руб. (113,5 %), в Гомельской - 895,7 руб. (111,9 %), Брестской - 867 руб. (112,8 %), Гродненской - 863,7 руб. (113,9 %). Средний заработок в Витебской области - 838 руб (111,2 %), в Могилевской - 836,3 руб. (111,2 %).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-ноябре 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. возросла на 12,4 %. Самый высокий рост реальной зарплаты отмечен в Гомельской и Витебской областях (на 13,4 % и 13,3 % соответственно), в Минске - рост на 11,3 %, такая же ситуация в Могилевской области. Реальная заработная плата за ноябрь нынешнего года в среднем по республике составила 112,7 % к уровню ноября минувшего года.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как воздушный транспорт (2 635,2 руб.), информация и связь (2 840 руб.), включая информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (3 913,6 руб.), а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2 055,7 руб.). В лидерах и такие виды деятельности, как производство химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки, горнодобывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность. Меньше всего начислено в ноябре работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (571,6 руб.), творческой деятельности и развлечений (596,1 руб.), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (557,7 руб.), парикмахерских и салонов красоты (492,1 руб.).

Источник: БЕЛТА.