В Минске изменился порядок оказания бытовых услуг жилищными службами

8 января 2019, 15:03

В правила оказания платных бытовых услуг (ПБУ) населению внесены изменения. Соответствующий приказ МГЖХ вступил в силу 14 декабря 2018 года. Необходимость его принятия связана с тем, что Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях дополнен ст. 11.83 «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей», отметил Т. Кремез. В этой статье, в частности, говорится, что включение в извещение (жировку) сумм платы за дополнительные жилищно-коммунальные услуги без заключения соответствующих договоров на их оказание с потребителями, иных не предусмотренных законодательством платежей влечет предупреждение или наложение штрафа в отношении виновного должностного лица. Под потребителями понимаются собственники жилого помещения, наниматели, арендаторы, лизингополучатели, члены организации застройщиков, дольщики.

— Порядок изменился незначительно. Жители по-прежнему звонят в контакт-центр ЖКХ г. Минска и оставляют заявку на оказание бытовых услуг. Она передается в ЖЭУ, заказчику перезванивают специалисты по работе с населением жилищно-эксплуатационного участка и согласовывают время визита мастера. Но если раньше после выполненной работы оформлялся заказ-наряд, в котором мог поставить подпись любой совершеннолетний член семьи, то теперь заключается заказ-договор непосредственно с собственником (нанимателем) жилого помещения. Именно он должен расписаться в документе, а не жена, супруг, мать или другой зарегистрированный житель, — уточнил Т. Кремез. — Сумма платы за услугу будет включена в извещение, а, согласно ст. 11.83 КоАП Республики Беларусь, для этого необходим договор с потребителем. В заказе-договоре подробно указаны данные заказчика и подрядчика, виды работ, условия их выполнения, сроки, стоимость, гарантийный срок. Документ оформляется на дому у заказчика.

Новым приказом МГЖХ также откорректированы временные интервалы. Вспомним, как было раньше. Долгие годы многих жителей возмущало, что в ожидании сантехника или электрика приходилось проводить в квартире по полдня, отпрашиваться с работы. В марте 2017 г. столичное ЖКХ приняло, можно сказать, радикальное решение: в рабочие дни по желанию заказчика специалист для оказания ПБУ мог прибыть с 7:00 до 23:00 к конкретному часу, а если работы сопровождались шумом и вибрацией, — с 9:00 до 19:00. Кроме того, УП «Городская аварийная служба» занималось бытуслугами в выходные дни.

Теперь столичным ЖЭУ и УП «СоколКоммунСервис» надлежит исполнять заявки, поступившие до 13:00, в этот же день в период с 14:00 до 18:00 (в пятницу — до 16:45), а поступившие после 13:00 — на следующий рабочий день с 9:00 до 13:00 либо в согласованные с заявителем сроки.

— Это не означает, что заявитель, как прежде, должен находиться у себя в квартире по нескольку часов, ожидая мастера, — обратил внимание Т. Кремез. — Можно согласовать с ЖЭУ время визита с интервалом в один час, например с 15:00 до 16:00. Платные бытовые услуги оказываются в добровольном порядке на основе взаимной договоренности. Утвержден перечень из 26 наименований услуг, обязательных к выполнению. Вместе с тем заявитель не может понудить исполнителя оказать услугу, если в ЖЭУ на данный момент нет такой возможности. Например, отсутствуют соответствующие специалисты или они заняты срочной работой по техобслуживанию жилфонда. Заявка будет выполнена, но позже. Исключение — если требуется оперативное вмешательство, например, произошел порыв трубопровода и квартиру заливает. Бытовые услуги неоперативного характера по желанию заказчика могут быть выполнены и в выходной день или в нерабочее время ЖЭУ, но уже по более высоким тарифам. Почему? Любая услуга оказывается по калькуляции. Чтобы вывести специалиста в выходной день, ранним утром, поздним вечером, ему и мастерскому составу необходимо выдать наряд-задание, если потребуется — инструмент, материал, следовательно, надо задействовать кладовщика… Все это требует дополнительных времени и расходов, отсюда и увеличение тарифа примерно в два раза. Когда такая норма была прописана в приказе, ей почти не пользовались: из 1 000 заявок на ПБУ всего единицы оказывались в выходной день или в нерабочее время ЖЭУ в будни. Сейчас такая практика возможна, опять же, по договоренности с ЖЭУ. А вот городская аварийная служба ПБУ больше не оказывает — она загружена заявками аварийного характера.

Расценки на обязательные к выполнению виды ПБУ устанавливает каждый ЖЭУ самостоятельно согласно сборнику «Рекомендуемые нормы времени и нормы расхода материалов на платные услуги по заказам населения, предоставляемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь» и с учетом уровня накладных расходов, сформированных на основании фактических затрат в соответствии с учетной политикой предприятия. Поэтому тарифы в разных жилищных службах могут различаться, но незначительно — на несколько рублей или копеек, констатировал собеседник. Корректируются они один раз в год. Планируется, что новые расценки на ПБУ ЖЭУ разработают в январе 2019 г. Информацию о них, а также о видах бытовых услуг можно уточнить в контакт-центре ЖКХ по номеру 115.