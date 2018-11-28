Государство в 2019 году предоставит налоговые льготы на 5,7% ВВП

11 января 2019, 10:07

Выступая 10 января на совещании по экономическим вопросам, Александр Лукашенко еще раз напомнил, что из-за реализации налогового маневра в 2019-2024 годы совокупные потери страны могут составить более 10 млрд долларов.

При этом глава государства поставил перед правительством задачу «не гиперболизировать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России, а искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты».

Закономерный вопрос: где найти эти «надежные источники», которые способны компенсировать столь серьезные потери бюджета?

Один из возможных вариантов — сокращать налоговые льготы. По информации БелаПАН, объем налоговых льгот, которые государство предоставит в 2019 году, составит 5,7% ВВП (в денежном выражении это 7,4 млрд рублей). Примерно половина их приходится на льготы по уплате НДС, еще 1,6% к ВВП — это льготы по имущественным налогам и налогу на прибыль.

Белорусские экономисты считают, что налоговые льготы сейчас в одних случаях эффективны, а в других нет.

«Если говорить о налоговых льготах, которые предоставлены IT-сектору, можно сказать, что они достаточно эффективны. Экспортная выручка IT-отрасли растет на десятки процентов в год, сюда постоянно приходят прямые иностранные инвестиции», — отметила научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Налоговые льготы должны быть хорошо таргетированы, чтобы принести ощутимый эффект для экономики, полагает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

«Пример — Парк высоких технологий. Резидентам предоставлена существенная льгота по уплате взносов в Фонд социальной зашиты населения, которая позволяет выплачивать высокие зарплаты работникам и не делать значительные отчисления в наш пенсионный фонд. Без этой льготы IT-компании, в том числе иностранные, вряд ли бы охотно становились резидентами парка», — подчеркивает Катерина Борнукова.

Вместе с тем, в эффективности ряда прочих налоговых льгот экономисты сомневаются.

«Пример — свободные экономические зоны. Созданы они давно, появились они в каждой области, перед ними ставилась задача существенно увеличить экспорт, но серьезного эффекта белорусская экономики до сих пор от них не получила. Поэтому говорить об эффективности налоговых льгот, когда мы имеем в виду СЭЗы, довольно сложно», — отмечает Ирина Точицкая.

По мнению экспертов, в том случае, если Беларуси придется изыскивать внутренние источники для компенсации потерь в связи с налоговым маневром, может встать вопрос о сокращении налоговых льгот либо повышении ставок налогов.

«В связи с реализацией налогового маневра, возможно, придется урезать расходы. В долгосрочной перспективе, если мы не получим компенсацию со стороны России и существенно не сократим налоговые льготы, возможно, понадобится повышать налоги для сохранения сбалансированности бюджета», — предполагает Катерина Борнукова.

Еще вариант — продолжать сокращать расходы на оказание господдержки реальному сектору экономики. МВФ оценивает такую поддержку (в ежегодном выражении) в 1,5-2% ВВП.

«Если Беларуси придется решать бюджетные проблемы самостоятельно, и компенсации со стороны России за налоговый маневр в полном объеме не последует, то вряд ли государство будет резать социальную сферу. Расходы на здравоохранение и образование у нас и так небольшие. Можно и нужно говорить о сокращении бюджетных расходов за счет урезания господдержки для реального сектора», — полагает Ирина Точицкая.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелаПАН