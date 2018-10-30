У белорусов осталась неделя, чтобы подтвердить свою занятость и не попасть в базу иждивенцев

15 января 2019, 16:27

К 1 февраля сформируют первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Тем, кто в них попадет и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать ЖКУ по полным тарифам: с 1 января — горячее водоснабжение, а с 1 октября — газоснабжение и теплоснабжение. Белорусам, которые живут или учатся за границей, нужно до 21 января предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают их деятельность.

Списки не занятых в экономике будут формироваться каждый квартал. Поэтому предоставлять документы, подтверждающие занятость, нужно не позже 21 января, 21 апреля, 21 июля, 21 октября соответственно.

Напомним, что для тех, кто трудится за границей, подтверждающим документом может быть копия трудового договора — контракта. Также доказательством послужит копия свидетельства, разрешения, лицензии на ведение адвокатской, нотариальной деятельности. Человек может предоставить копии и других документов, доказывающих, что он работает за границей.

Белорусам, которые учатся на дневной форме в других странах, можно взять справку из их учреждения образования. Подтвердить учебу за границей возможно и копией договора на оказание образовательных услуг или другими документами, доказывающими факт обучения.

При этом важно, чтобы документы были официально переведены на один из государственных языков — русский или белорусский.

Переслать документ в комиссию можно по электронной почте в форматах pdf, jpg, jpeg, png. Нужно помнить, что в этом случае файл не должен весить больше 5 Мб. Документ также можно отослать и обычной почтой либо принести лично. Адреса и контакты комиссий можно посмотреть на официальных сайтах районных, городских исполкомов, а также администраций районов в городах.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов TUT.BY