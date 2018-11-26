«Больничный не приняли, получила зарплату 230 рублей». ФСЗН ответил на вопросы о выплате больничных

16 января 2019, 15:56

«Устроилась на работу 2 октября прошлого года. До этого не работала. А 31 октября у меня заболел пятилетний ребенок и я ушла на больничный. Когда вышла на работу и попыталась сдать больничный, у меня его не приняли. В итоге я получила зарплату 230 рублей», — рассказывает молодая мама из Минска. В ФСЗН пояснили, почему минчанка не получила больничные, и разъяснили нюансы назначения и выплат пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

"А ребенка чем кормить?"

В начале декабря прошлого года в интернете создали петицию по расчету и выплате больничных. Ее авторы, как и некоторые бухгалтеры, были возмущены трактовкой положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, которая была опубликована на сайте Фонда социальной защиты населения в разделе «Вопрос — ответ». У многих все еще остались вопросы.

Так, в редакцию обратилась читательница с жалобой, что ей не оплатили больничный лист. Молодая мама из Минска рассказала, что устроилась на работу 2 октября прошлого года, до этого она не работала, а в конце месяца пришлось выйти на больничный из-за болезни пятилетнего ребенка.

— Когда вышла на работу и попыталась сдать больничный, у меня его не приняли. В итоге я получила зарплату 230 рублей. Живу в частном доме, мне этих денег не хватило даже заплатить за коммунальные услуги и детский садик. А ребенка чем кормить? Почему мне не оплатили больничный? — спрашивает минчанка.

Мы обратились в Фонд социальной защиты населения за разъяснениями по некоторым вопросам трактовки положения.

Первое, что интересовало бухгалтеров и тех, кто составлял петицию, в каком документе прописано, что условие уплаты взносов в ФСЗН считается выполненным, если, как утверждается в разъяснении, в 6 календарных месяцах, перед месяцем, в котором возникло право на пособие, или в месяце возникновения такого права до того, как человек, к примеру, заболел за работника уплачивались взносы. В противном случае он права на пособие по временной нетрудоспособности якобы не имеет? И почему именно в 6 месяцах?

В ФСЗН ответили, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам относятся к выплатам по государственному социальному страхованию. Обязательные страховые взносы в бюджет ФСЗН — это единственный источник финансирования пособий. «Поэтому гарантированность пособий застрахованным гражданам достигается с помощью действующих страховых принципов и условий по уплате взносов», — уточняют в ФСЗН.

— Таким образом, право на выплаты по государственному социальному страхованию, в том числе на пособия, приобретается в зависимости от уплаты взносов на соответствующие страховые случаи, — пояснили в ФСЗН. Соответствующими документами установлено, что право на пособие имеют лица, работающие или занимающиеся другой деятельностью, на которых распространяется государственное социальное страхование и за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях уплачиваются взносы на социальное страхование.



Специалисты отметили, что условие по уплате взносов для назначения пособий как страховых выплат рассматривается на день наступления случаев временной нетрудоспособности, беременности и родов

— То есть работники имеют право на пособия, если на день наступления случаев за них уплачиваются взносы, — прокомментировали в ФСЗН. — Если перерыв в уплате взносов между месяцем, за который последний раз уплачены взносы за работника до месяца, в котором наступил страховой случай составил не больше шести месяцев или взносы за работника уплачены в месяце наступления такого случая до его начала, то работник имеет право на пособие.

Специалисты привели примеры ситуаций, когда работник имеет право на пособие.

— К примеру, работник принят на работу 1 октября 2018 года. Временная нетрудоспособность наступила у него 10 октября 2018 года. Последний раз взносы за него платились за март 2018 года — с 1 по 16 марта число. Перерыв в уплате взносов с апреля по сентябрь составляет не больше 6 месяцев, поэтому работник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности, — заключили представители фонда. — Если работник принят на работу 1 октября 2018 года. Временная нетрудоспособность наступила у него 20 октября 2018 года. Взносы за него уплачены 16 октября из заработной платы за первую половину октября, значит он имеет право на пособие.

Кто может претендовать на адресную помощь от государства

Относительно ситуации, в которую попала обратившаяся в редакцию читательница, в ФСЗН сказали, что она не имела права на пособие.

— Если за работника не уплачивались взносы в октябре 2018 года — месяце, в котором наступил случай временной нетрудоспособности до его наступления, и перерыв в уплате взносов между месяцем, за который последний раз уплачены взносы до октября больше 6 месяцев, то права на пособие он не имеет, — пояснили в фонде. — Вместе с тем, семьям, оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, предоставляется государственная адресная помощь. По этим вопросам нужно обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации.

Также бухгалтеров и составителей петиции интересовал вопрос, что понимается под «уплатой взносов в ФСЗН»: это фактическое поступление средств на счет фонда или же здесь подразумевается, что за каждого официального оформленного работника, которому выплачивается зарплата, будут уплачены взносы.

— Если взносы за работника не уплачивались в месяце, когда он ушел на больничный до наступления болезни, и перед этим взносы за него не платились больше 6 месяцев, то невозможно признать, что случай временной нетрудоспособности или беременности и родов наступил, когда за работника уплачиваются взносы. Кроме того, если у работника не было заработка в расчетном периоде — в 6 месяцах предшествующих месяцу, в котором наступили случаи временной нетрудоспособности, то и оснований для его возмещения нет, — заключили сотрудники фонда.

Исходя из такой трактовки возникает закономерный вопрос, как быть тем работникам, которые только устроились на работу, до этого больше 6 месяцев не работали, а организация делает отчисления в ФСЗН раз в квартал. Выходит, они три месяца не будут иметь право, к примеру, на выплаты по больничному листу?

— Плательщики взносов из числа коммерческих организаций со средней численностью работников за предыдущий календарный год до 100 человек включительно уплачивают взносы не реже одного раза в квартал в установленные дни выплаты заработной платы за последний месяц отчетного квартала, но не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Для обеспечения права на пособия вновь принятым работникам указанные плательщики могут уплатить взносы за них до истечения квартала, что не противоречит законодательству, -ответили в ФСЗН. — При определении права на пособия учитываются взносы, начисленные и уплаченные с выплат, которые согласно первичным учетным документам производились в пользу работника.

Как пример специалисты привели ситуацию, когда работник был принят на работу с 14 декабря 2018 года. Ему выплачена заработная плата за первую половину декабря и взносы уплачены за него 16 декабря. С 17 декабря работнику выдан листок нетрудоспособности в связи с общим заболеванием. В таком случае он имеет право на пособие. Если работник принят на работу с 31 октября 2018 года, ему выплачена заработная плата за вторую половину октября и взносы уплачены за него 1 ноября, то со 2 ноября он имеет право на пособие по нетрудоспособности, если возникнет соответствующий случай.

Задавался в петиции вопрос и про тех, кто работает по совместительству. Авторы петиции были не согласны с тем, что пособие может назначаться только по одному месту работы, если по второму взносы в ФСЗН не уплачивались.

— Для назначения пособий по месту работы по совместительству учитываются взносы, уплаченные до наступления случаев по данному месту работы, — объясняют в фонде. -Обусловлено это тем, что пунктом 31 положения предусмотрено назначение пособий по каждому месту работы и соответственно размеры пособий, в том числе минимальный и максимальный, исчисляются отдельно без учета заработка по другому месту работы. Кроме того, работник не остается без пособия. Оно назначается по основному месту работы.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY







