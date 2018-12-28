ФСЗН разъяснил, как ИП и самозанятым начать формировать пенсию и для чего нужен страховой стаж

17 января 2019, 15:01

Порядок постановки на учет в органах ФСЗН и уплаты взносов, а также важность формирования страхового стажа разъяснила сегодня управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.

"Вы приходите в орган фонда по месту регистрации с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, с документом, подтверждающим ведение какого-то бизнеса (например, квитанцией об уплате единого налога), пишете заявление о постановке на учет в органах фонда. Вам присваивается уникальный номер плательщика. И, делая регулярно взносы, вы становитесь участником государственного социального страхования", - рассказала Наталия Павлюченко.

Она подчеркнула, что ИП, нотариусы, адвокаты могут делать взносы каждый месяц или квартал, либо единожды не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Форму отчетности можно заполнять и сдавать как в электронном варианте при наличии электронной цифровой подписи, так и в бумажном - в орган фонда, который примет ее за подписью плательщика и загрузит в систему персонифицированного учета на индивидуальном лицевом счете.

Самозанятые также могут выбирать форму внесения выплат - ежемесячную либо за год.

На сайте ФСЗН есть калькулятор, на котором и ИП, и самозанятые могут рассчитать размер взносов, необходимых к уплате, с учетом отработанного времени и минимальной заработной платы.

Наталия Павлюченко отметила, что при формировании своего пенсионного будущего нужно обязательно понимать, что оно полностью зависит от периода уплаты страховых взносов и их суммы. Например, минимальная заработная плата (МЗП) в 2018 году составляла Br305, минимальный платеж для ИП при осуществлении деятельности целый месяц - Br106,75 в месяц (35% МЗП), самозанятого лица - Br88,45 (29%). Индивидуальный предприниматель за месяц перечислил в бюджет фонда Br53,4, самозанятый - Br44,23. В результате в страховой стаж для назначения пенсии им засчитают только 15 дней.

Напомним, в 2019 году минимальный страховой стаж для назначения пенсии составит уже 17 лет, к 2025 году - 20 лет. Если он не будет сформирован, человек может претендовать только на социальную пенсию, которая меньше минимальной трудовой.

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