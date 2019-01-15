21 января 2019, 8:37

Главой государства подписан Указ от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», которым определены основные подходы по комплексному изменению системы оплаты труда работников бюджетных организаций.

В соответствии с Указом с 1 января 2020 года:

1. Вместо действующей 27-разрядной Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь вводится 18-разрядная тарифная сетка для определения размеров оплаты труда работников бюджетных организаций.

В 18-разрядной тарифной сетке с распределением категорий работников по профессионально-квалификационным группам и диапазонам тарифных разрядов определена равномерная межразрядная дифференциациия тарифных коэффициентов в среднем не менее 6 процентов.

Указанная тарифная сетка будет утверждена Правительством до 1 марта 2019 г. и введена в действие с 1 января 2020 г.

2. Изменяется величина, используемая при исчислении окладов работников бюджетных организаций.

Вместо тарифной ставки первого разряда вводится базовая ставка, размер которой планируется приблизить к бюджету прожиточного минимума, что позволит укрепить тарифную часть заработной платы.

Размер базовой ставки, как и ранее размер тарифной ставки первого разряда будет определяться Правительством, как правило, с 1 января календарного года с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития Республики Беларусь.

Размер базовой ставки, который будет действовать с 1 января 2020 г. будет утвержден Правительством до 1 марта 2019 г.

3. Упрощается структура заработной платы работников бюджетных организаций.

Заработная плата работников бюджетных организаций будет состоять из:

- оклада;

- стимулирующих (надбавки, премии) выплат;

- компенсирующих (доплаты) выплат.

Размер указанных выплат будет определяться от оклада или от базовой ставки.

Различного вида коэффициенты и повышения из состава заработной платы будут исключены. Количество надбавок и доплат будет максимально сокращено.

При этом в централизованном порядке работникам будут устанавливаться следующие выплаты:

• надбавка за стаж работы в бюджетных организациях в следующих размерах от базовой ставки при стаже работы:

- до 5 лет – 10 процентов;

- от 5 до 10 лет – 15 процентов;

- от 10 до 15 лет – 20 процентов;

- от 15 лет и выше – 30 процентов.

Порядок и условия выплаты надбавки за стаж работы в бюджетных организациях будут определяться Министерством труда и социальной защиты;

• премия, на выплату которой будут направляться средства, предусматриваемые в бюджете, в размере 5 процентов от суммы окладов работников;

• единовременная выплата на оздоровление, как правило, при уходе в трудовой отпуск (отпуск) из расчета 0,5 оклада работника (если иной размер не установлен законодательными актами или Правительством);

• материальная помощь, как правило, в связи с непредвиденными материальными затруднениями, на выплату которой будут направляться средства в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников.

При этом конкретные размеры, а также порядок и условия выплаты премий, единовременной выплаты на оздоровление и материальной помощи будут определяться положениями, утверждаемыми руководителями бюджетных организаций;

• надбавки и доплаты, предусмотренные законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь (например, надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, доплаты ученую степень и ученое звание, за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные, выходные дни, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др.).

При этом надбавка за работу на условиях контрактной формы найма для работников бюджетных организаций будет устанавливаться в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29, в который внесены соответствующие изменения, а размеры и порядок осуществления других надбавок и доплат – Указами Главы государства, постановлениями Правительства и Министерства труда и социальной защиты.

4. Расширяются права руководителей государственных органов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат работникам.

Указанные выплаты будут устанавливаться дополнительно к централизованным выплатам с учетом отраслевой специфики и результатов труда в пределах средств, выделенных из бюджета на оплату труда работников, а также средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности, и из иных источников, не запрещенных законодательством.

Таким образом, с учетом вышеизложенной информации Указом четко разграничиваются полномочия Правительства, государственных органов и бюджетных организаций в области оплаты труда.

При этом Указом определено, что при введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда.

В результате проведения работы по приведению актов законодательства в соответствие с Указом, которая должна быть завершена до 1 мая 2019 г., существенно сократится количество нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда работников бюджетных организаций.

Кроме этого, мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда в бюджетной сфере, связанные с реализацией норм Указа, проводимые в 2019 году будут включать в себя не только изменение соответствующей нормативной правовой базы, но и проведение развернутой информационно-разъяснительной работы среди работников бюджетных организаций с участием средств массовой информации, республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов. Основным координатором проведения данной работы будет являться Министерство труда и социальной защиты.

Источник: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.