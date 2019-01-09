Физлицам нужно подать налоговые декларации за 2018 год не позднее 1 апреля

21 января 2019, 12:21

Налоговые декларации по подоходному налогу за 2018 год физические лица должны представить не позднее 1 апреля 2019 года, сообщили в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.

Подоходный налог, исчисленный налоговым органом на основании представленной физлицом декларации за 2018 год, нужно уплатить в бюджет не позднее 3 июня 2019 года.

Например, отчитаться перед налоговой нужно тем, кто получил доходы от продажи второго (и более автомобиля), любого грузовика или автобуса, а также от продажи более одной квартиры, жилого дома, дачи, садового домика, гаража, машино-места, земельного участка.

Налоговую декларацию нужно также подать при получении в качестве подарка суммы свыше Br6116 от всех источников в течение года (исключение - получение доходов от близких родственников).

Представить налоговую декларацию нужно и тем, кто сдавал внаем жилье и получил доход в размере более Br6116.

Задекларировать необходимо доходы, полученные из-за или за границей. Например, это могут быть доходы от работы по найму (контракту), продажи акций или других ценных бумаг, в виде процентов по счетам (вкладам) в иностранных банках, доходы, полученные в дар от иностранных граждан.

Представить декларацию можно лично, посетив налоговую, а также по почте или через личный кабинет плательщика в интернете. За нарушение срока представления налоговой декларации и срока уплаты налога предусмотрены штрафы.

Если не подать вовремя декларацию, размер штрафа составляет от Br51 до Br255. За нарушение срока уплаты подоходного налога штраф от Br12,75.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БЕЛТА