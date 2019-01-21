В Беларуси в 2018 году сократилась численность населения. Зато в Минске очередной рекорд

28 января 2019, 9:30

В России за прошлый год численность населения сократилась впервые за 10 лет, а в Германии — за счет миграции выросла на 200 тысяч человек и достигла рекордного уровня за весь период после воссоединения страны. Как за прошлый год изменилась численность населения в Беларуси.

На начало этого года в Беларуси проживало 9 миллионов 475,6 тысячи человек, сообщает Белстат. Это на 16,2 тысячи человек меньше, чем годом ранее. Данные за прошлый год пока предварительные. Для сравнения: в 2017 году население уменьшилось на 12,9 тысячи, а за 2016-й — увеличилось на 6,3 тысячи человек.

За прошлый год численность белорусов выросла только в Минске и Минской области, в остальных регионах — сократилась.

В Минске на 1 января этого года проживало 1 миллион 992,8 тысячи человек. Это на 10,4 тысячи больше, чем год назад. Это рекордный показатель. Так, на начало 2018 года в столице было 1 миллион 982,4 тысячи человек, на начало 2017 года — 1 миллион 974,8 тысячи жителей, а на начало 2016-го — 1 миллион 959,8 тысячи.

В Минской области за 2018 год стало больше на 2,1 тысячи жителей, их число выросло до 1 миллиона 428,6 тысячи человек.

Численность населения Беларуси на 1 января 2019 года Регион численность на 1 января 2019 года численность на 1 января 2018 года как изменилась численность за 2018 год (в скобках за 2017 год), тысяч Брестская 1 миллион 380,5 тысячи 1 миллион 384,5 тысячи -4 (-1,9) Витебская 1 миллион 171,5 тысячи 1 миллион 180,2 тысячи -8,7 (-7,8) Гомельская 1 миллион 410 тысяч 1 миллион 415,7 тысячи -5,7 (-5) Гродненская 1 миллион 39,3 тысячи 1 миллион 43,7 тысячи -4,4 (-3,7) Минск 1 миллион 992,8 тысячи 1 миллион 982,4 тысячи +10,4 (+7,6) Минская 1 миллион 428,6 тысячи 1 миллион 426,5 тысячи +2,1 (+3,4) Могилевская 1 миллион 52,9 тысячи 1 миллион 58,8 тысячи -5,9 (-5,5) по стране 9 миллионов 475,6 9 миллионов 491,8 тысячи -16,2 (-12,9)

Меньше всего жителей на начало этого года было в Гродненской и Могилевской областях — 1 миллион 39,3 тысячи и 1 миллион 52,9 тысячи человек соответственно.

При этом заметнее всего за 2018 год сократилась численность населения в Витебской области, которая потеряла 8,7 тысячи человек.



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