В Беларуси расширили список иждивенцев, на которых можно получить налоговый вычет

29 января 2019, 14:01

В Беларуси расширили список иждивенцев, на которых можно получить стандартный налоговый вычет. В него добавили инвалидов I и II группы старше 18 лет. Изменения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом.

Получить стандартный налоговый вычет смогут родители, усыновители, супруги, опекуны и попечители инвалидов I и II группы старше 18 лет.

Иждивенцем, к примеру, считается ребенок старше 18 лет, который на дневной форме получает общее среднее, специальное, первое профессионально-техническое, первое среднее специальное, первое высшее образование.

Стандартный налоговый вычет также предоставляется обоим родителям, родителям-воспитателям в детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), приемному родителю, вдове (вдовцу), одинокому родителю, опекуну или попечителю, на содержании которых находятся ребенок и (или) иждивенец.

Инвалидов добавили в этот список иждивенцев, на которых можно получить стандартный налоговый вычет, для дополнительной социальной поддержки родителей, опекунов и усыновителей. Ранее Конституционный суд пришел к выводу, что эти изменения в Налоговом кодексе «согласуются с конституционными принципами и нормами, в том числе с положением о регулировании государством экономической деятельности в интересах человека и общества».

Напомним, с 1 января этого года стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца повысили до 32 рублей (ранее — 30 рублей). Это прописано в обновленном Налоговом кодексе. Проще говоря, сумма из зарплаты в 32 рубля не облагается налогом.

Власти хотят усилить поддержку семей, которые воспитывают детей, — увеличить для них стандартный налоговый вычет. Такое предложение прописано в генсоглашении между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2019−2021 годы, которое начало действовать с 1 января.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY