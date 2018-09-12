Новые размеры минимальных потребительских бюджетов установлены в Беларуси с 1 февраля

29 января 2019, 16:03

В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах декабря 2018 года. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 23 января 2019 года № 5.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 февраля по 30 апреля 2019 года в расчете на месяц составляет Br351,28.

Постановлением Минтруда и соцзащиты на период с 1 февраля по 30 апреля этого года также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br382,11; трудоспособного населения - Br451; пенсионеров - Br353,52; студентов - Br333,88; детей в возрасте до 3 лет - Br284,17; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br373,58; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br382,31.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах декабря прошлого года распределен так: продукты питания - 48,6%, одежда, белье, обувь - 19,1%, ЖКУ - 8,3%, бытовые услуги, транспорт, связь - 9,1%; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 9%, культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,4%, взносы и платежи - 2,1%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,4%.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, для оценки материального положения различных групп населения, типов семей, оценки покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий. Так, в настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи их четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

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